вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии7
Темы0
Посты7
Коротко0
Т

Туристический Fastfood

На сайте с 31 марта 2010

Комментарии7
Темы0
Посты7
Коротко0
Что делать, если вас сокращают

А что делать, если, наоборот, хочешь, чтобы тебя сократили? Моя компания уже третий месяц меня отправляет в отпуск за свой счет. Видимо, ждет, когда я сама напишу заявление. А я, конечно, этого не хочу( Кто знает, как быть в таком случае??

Офис недели

а ниже этажом в этом же здании офис Xerox- такой же, только цветов не такое обилие

Поцелуй Камня

ух вы!! поделитесь впечатлениями, а?)))