Туристический Fastfood
На сайте с 31 марта 2010
Офис недели
а ниже этажом в этом же здании офис Xerox- такой же, только цветов не такое обилие
Поцелуй Камня
ух вы!! поделитесь впечатлениями, а?)))
На сайте с 31 марта 2010
а ниже этажом в этом же здании офис Xerox- такой же, только цветов не такое обилие
ух вы!! поделитесь впечатлениями, а?)))
А что делать, если, наоборот, хочешь, чтобы тебя сократили? Моя компания уже третий месяц меня отправляет в отпуск за свой счет. Видимо, ждет, когда я сама напишу заявление. А я, конечно, этого не хочу( Кто знает, как быть в таком случае??