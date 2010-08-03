Andrey Fomenko
На сайте с 4 апреля 2010
Замок Пена (Португалия) вживую неделю назад увидел - потрясающее место!
тут по сравнению с жж фотки не очень яркие почему-то :-) отчет супер. буду в тех краях - катнусь. спасибо
давно в евросоюзе юзерский обмен доступа к точкам доступа есть как вариант на паритетных условиях... ты отдаешь часть канала дружественной сети (СЕТЬ имеет твою точку и еще сотни рядом, покрывая максимально пятно) + ты имеешь возможность юзать сеть эту сам, получая доступ по wifi где угодно. В больших городах, возможно, и не камильфо, но например в Тюмени у нас бы покатило 100%. Почему такой сервис никто не развивает? Или опять ТРИ КИТА против будут со своими конскими тарифами?:-)
вид из ресторанчика мишленовского там просто потрясающий :-) бывали-знаемс. и еще ресторан с фирменным золотистым оленем.
стоит чуток от Монако отскочить в сторону Ниццы и свернуть вверх и попадаешь в деревеньку Eze... вид из мишленовского ресторанчика просто отменный :-) даже в путеводитель виды не попали - пиарить сильно французики не хотят видимо.
выбрал бы Мексику, пожалуй :-) доступность + количество возможных перемещений просто фантастические.
еще один крутейший круиз не описан и кстати дешевле значительно: Бразилия-Аргентина-Фольклендские острова- Антарктика- Чилийская патагония (оттуда на самолете на сутки на Галапагосы) - Перу -Эквадор -Колумбия. Стоимость около 5 500 баксов в простой каютке. + перелет до Рио около 60 тыр можно найти :-) всё возможно.
просто сумасшедший контест! белой завистью тем, кто сможет быть :-) смогу в июле, но там несезон...
в точку :-) друг строит виллы на Бали... он давно пересмотрел свои взгляды на "райский остров". Сам бывал там и на нескольких индонезийских островах.
а 2й этап русской волны будет проходить на Бали в июле))) там что присоединяйся! и кстати стоить трип будет 1000-1500$)
я выше по поводу бедност уже уточнял. Начиная с 18 фотки - Алфама :-) там очень круто и всё такое. Но, к сожалению, этот ресурс только маленькие фотки и мало текста позвляет подгружать - больше проблематично. Смотрите ссылку на блог выше - там инфы полно.