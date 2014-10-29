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KS

Katya Statkus

На сайте с 10 апреля 2010

Комментарии2
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Посты4
Коротко0
Как начать разбираться в классической музыке

как здорово, что у вас вышла такая статья, спасибо огромное!

еще есть одно интересное приложение для прослушивания 9 симфонии Бетховена, где визуализирован оркестр, и можно переключаться и сравнивать интерпретации Караяна, Бернстайна и Гардинера.

http://beethovens9thsymphony.touchpress.com/?tpnav=1

и еще могу порекомендовать божественный сайт http://intoclassics.net/

Напряжение в сети

Это, безусловно, решение вопроса не по сути, а по форме, но иногда хочется сделать специальную кнопку, которая после волевого нажатия на нее будет открывать желающим возможность читать комментарии. Может быть, это даже и не решение вопроса вовсе, но вот на die Welt с такой кнопкой стало гораздо приятней заходить.  