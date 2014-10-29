Katya Statkus
На сайте с 10 апреля 2010
Напряжение в сети
Это, безусловно, решение вопроса не по сути, а по форме, но иногда хочется сделать специальную кнопку, которая после волевого нажатия на нее будет открывать желающим возможность читать комментарии. Может быть, это даже и не решение вопроса вовсе, но вот на die Welt с такой кнопкой стало гораздо приятней заходить.
как здорово, что у вас вышла такая статья, спасибо огромное!
еще есть одно интересное приложение для прослушивания 9 симфонии Бетховена, где визуализирован оркестр, и можно переключаться и сравнивать интерпретации Караяна, Бернстайна и Гардинера.
http://beethovens9thsymphony.touchpress.com/?tpnav=1
и еще могу порекомендовать божественный сайт http://intoclassics.net/