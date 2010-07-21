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А

Артем Мозговой

На сайте с 4 сентября 2008

Комментарии16
Темы0
Посты2
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10 причин ненавидеть Францию

как же я люблю французов все-таки!

Австралия безопасная: сводки с зеленого континента

скука

Hotelicopter: на ковре-вертолете

Я было подумал что это про фильм какой-то или мечты о будущем... А это настоящее...?!... уау!

ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ

если сложно с проживанием - можете на пару дней остановиться у меня )

H&M уже в Москве

когда в питер придет кто нибудь знает???

6 самых страшных блюд мира

а в Эквадоре деликатес - жареные морские свинки. их прямо живых продают на рынках - такие пушистенькие прелесть просто - рядом с говядиной. домой приходишь, голову отрываешь, жаришь на медленном огне, поливаешь винным соусом и ммммм вкуснятина... )))

ЖИТЬ У МОРЯ

Молодец, что написала! Спасибо. Порадовала. Счастья и любви тебе там. У моря.

H&M уже в Москве

В 2009-2010.

H&M уже в Москве

у питера есть лапперанта )))
и хм соотвественно был всегда !

ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ

пол лукэтми уже пакует чемоданы)

ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ

Вы это Мадонне? =)

ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ

Золотой вы человек