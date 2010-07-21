Артем Мозговой
На сайте с 4 сентября 2008
Hotelicopter: на ковре-вертолете
Я было подумал что это про фильм какой-то или мечты о будущем... А это настоящее...?!... уау!
ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ
если сложно с проживанием - можете на пару дней остановиться у меня )
H&M уже в Москве
когда в питер придет кто нибудь знает???
6 самых страшных блюд мира
а в Эквадоре деликатес - жареные морские свинки. их прямо живых продают на рынках - такие пушистенькие прелесть просто - рядом с говядиной. домой приходишь, голову отрываешь, жаришь на медленном огне, поливаешь винным соусом и ммммм вкуснятина... )))
ЖИТЬ У МОРЯ
Молодец, что написала! Спасибо. Порадовала. Счастья и любви тебе там. У моря.
H&M уже в Москве
В 2009-2010.
В 2009-2010.
H&M уже в Москве
у питера есть лапперанта )))
у питера есть лапперанта )))
и хм соотвественно был всегда !
ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ
пол лукэтми уже пакует чемоданы)
ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ
Вы это Мадонне? =)
ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ
Золотой вы человек
Золотой вы человек
как же я люблю французов все-таки!