Наташа Аксенова
На сайте с 4 сентября 2008
Одной мне адский плинтус бросился в глаза ? Насколько ж классно смотрятся тайные двери и бетон и минимализм ,но блин зачем было делать плинтус разных цветов и такой убогий? Серьезно . Скрытый плинтус вровень со стеной был бы в тему.
Никогда бы не подумала ,что квартиру делал дизайнер. Нелепейшая ниша на потолке в гостиной,непонятная композиция из зеркал -такое ощущение что повесили лишь бы повесить. Про кухню даже сказать нечего -караул . Где американский стиль не понятно вообще .
Привет ! недавно вернулись с друзьями из Норвегии - невероятно красивая страна !
Ездили на машине и честно -это самый оптимальный вариант , хотя стоит учесть ,что бензин дорог,штрафы велики ,а дороги из за большого колличества изгибов и серпантинов сложны.Так же стоить учесть главную фишку норвежских дорог -можно 50 км ехать два часа опять таки из за серпантинов .
Маршрут был такой Осло-Кристиансанд -Ставангер -Одда -Берген-потом на север к лестнице троллей Ондалснес и обратно в Осло( в осло только въезд и выезд в страну) .Все было на 10 дней расчитанно ,но я б дня три добавила сейчас , ибо не успели пойти на Кьераг и посмотреть сам Ставангер , не доехали до Олесуна , а ведь там еще рядом атлантическая дорога (мы ошибочно думали ,что она в районе Лофотенов ).
По поводу языка тролля -это жесть еще та! Нам не повезло с погодой ,был дождь ,мы были не подготовлены пошли в джинсах и обратно просто ехали на заднице по грязи . Очень советую подготовить одежду - максимально водонепроницаемую -дождевики,чехлы на рюкзак , обязательно нормальная обувь -в идеале трекинговые боты , ребята ходили в кросах-это ад, я в нубуковых катерпиларах - лучше но не совсем то. Так же могу посоветовать на треке иемть с собой перчатки -удобно карабкаться по тросам и цепям .которые там натянуты ,да и теплее будет, а например на трольтунге отморозила себе руки. Мазь для суставов -очень спасет вас после этого восхождения.Еще советую жить в Одде , ближе будет добираться до точки начала , мы поселились в городке в 50 км от Одды и очень пожалели .
В Бергене делать особо нечего - красиво ,но маленький городок -обойти за 1 можно центр неспешно -маст си смотровая площадка на горе Ульрикен
Если доедете до Олесуна -там только вид со смотровой и все , но тогда рекомендую доехать уже до атлантической дороги ,А вот лестница троллей под Ондалснесом нас очень впечатлила . В Норвегии вообще все впечатляет -просто едешь на машине останавливаешься и для счастья больше ничего не надо .
На Лофотены за этот срок не успеете -лучше для другого раза припасти это .
Более чем странное вопрос , человек верующий ни когда не будет предлагать неверующему крестить своего ребенка
А по моему печально , что всем лишь бы обстебать , потролить и за попкорном сходить . Своего человека всегда было нелегко найти , странно ,что хотеть семью и какие то простые человеческие ценности считается глупым , а меряться сарказмом на на эту тему считается нормальным .
Неужели так много девушек с такой низкой самооценкой , которые считают ,что недостойны чтобы мужчина угостил их кофе с пироженкой ? Когда ж это все закончится )
Полторы недели назад из Дели вернулась
Я даже не верю ,что на тот само виладже , на котором мужчины активно дискутируют по поводу того почему же не надо платить за девушку на первом свидании , наконец кто то высказал здравую взрослую мысль!
Спасибо Павел!
Ударим конструктивом по негативу! :)
Так это ж Деревня, как не потроллить)
Просто мы тут все немного (зачеркнуто) самолюбованием занимаемся
Будет и ещё как. А если он ещё женского пола и кровный родственник то вообще со света сживёт под предлогом "сам говно, так ещё и кровиночку лишаешь высшего блага"
Сужу по себе , есть замечательные не верующие друзья и при всей их замечательности мне бы это вголову не пришло -потому как становление крестным накладывает определенную ответственность не понятную тому кто не верит ,что теряет весь смысл мероприятия . Если кому для галочки то да -зови хоть кого . А позиция позвать того "кто сам говно" но лишь бы был -вообще убойная , крестить можно и без крестных
Выбрали американскую классику, чтобы создавалось ощущение квартиры с историей.
История Америки - ок. 200 лет.
История России - свыше 1000 лет.
А-а-а-а, так вот почему треть России в землянках живёт, а другая треть в "муравейниках" по 27 этажей и по 10 квартир на этаже. Это мы историей так гордимся. Теперь мне всё ясно!
Нагугли, мой маленький дружок, какой социальное жильё в твоей любимой "великой" стране.
Один только Нью-Йорк (в ту пору - Новый Амстердам) был основан в 1625 году, но тебе, конечно, видней, сколько там веков истории Америки.
Наташа, плинтусов не должно было быть вообще. Но строители окончательно запороли стыки стены и пола, и владельцы приняли такое решение о плинтусах.
а фасады это просто пластик под бетон?
Косуха из кожазама , вы шутите, в этом даже летом замерзнешь , какие там холода