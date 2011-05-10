Anna Chernova
На сайте с 15 апреля 2010
А как же дни поста??когда вообще любое веселье-развлечение запрещается.
Спасибо the village за оперативную информацию
что там за система безопасности нафиг?????
3,5 года назад туда переехали,а к работе так еще и не приступили..конечно,в такой-то игротеке!
А я вот не смогла жить в Москве.Пожила годик,и разочаровалась...Хотя очень люблю приезжать на сессию в институте(учусь в Москве) и на разные интересные мероприятия))В нашем городе с этим совсем плохо((
Ой,у меня кровать такая же!только белоснежная!
взрывчатку в багаже не обнаружить с помощью рентгена. Багаж, обычно "обнюхивают" собаки. То есть, в принципе, никакой защиты просто нет.
если в аэропорту такое допускается,то вообще о чем можно говорить... страшно!
в пост можно песни петь специальные постовые...Знаете?
да-да)) пожалуйста!