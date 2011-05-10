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AC

Anna Chernova

На сайте с 15 апреля 2010

Комментарии8
Темы0
Посты1
Коротко0
Клюквенный пирог

да-да)) пожалуйста!

Постскриптум: В Москве откроют православные ночные клубы

А как же дни поста??когда вообще любое веселье-развлечение запрещается.

Теракт в Домодедове (Обновлено в 21:03)

Спасибо the village за оперативную информацию

Теракт в Домодедове (Обновлено в 21:03)

что там за система безопасности нафиг?????

Офис недели: Google (Петербург)

3,5 года назад туда переехали,а к работе так еще и не приступили..конечно,в такой-то игротеке!

Приехали: зачем ехать в Москву?

А я вот не смогла жить в Москве.Пожила годик,и разочаровалась...Хотя очень люблю приезжать на сессию в институте(учусь в Москве) и на разные интересные мероприятия))В нашем городе с этим совсем плохо((

Квартира недели: Сретенка

Ой,у меня кровать такая же!только белоснежная!

Теракт в Домодедове (Обновлено в 21:03)

взрывчатку в багаже не обнаружить с помощью рентгена. Багаж, обычно "обнюхивают" собаки. То есть, в принципе, никакой защиты просто нет.

Теракт в Домодедове (Обновлено в 21:03)

если в аэропорту такое допускается,то вообще о чем можно говорить... страшно!

Постскриптум: В Москве откроют православные ночные клубы

в пост можно песни петь специальные постовые...Знаете?