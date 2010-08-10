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_victoria_

На сайте с 17 апреля 2010

Комментарии16
Темы0
Посты3
Коротко0
Офис недели

понравились чб фотографии на кирпичной стене! пожалуй все.

Квартира недели: Садовая-Кудринская

действительно за последнее время - это самая лучшая квартира. решение со вторым этажом отличное. да и вообще так светло и уютно. загляденье!

Офис недели

понравились лишь зеленые стулья и оранжевый диван.
а наличие большого кол-ва растений в офисах становится все более распространенным.

10 самых захватывающих замков и дворцов

так красиво!Паласио де Пена - чудо, а не замок.

Квартира недели: Чистые Пруды

фактурные очень вещички и мебель. рука так и тянется все потрогать.
ну, а в общем, присоединяюсь ко всему вышесказанному.

Бесплатные развлечения Лондона

парки парки парки. прекрасны!

Офис недели

очень понравилось решение по поводу второго этажа.
и столько интересных деталей и в то же время ничего лишнего.

Квартира недели: Баррикадная

*кухня

Квартира недели: Баррикадная

таааак много всяких мелочей абсолютно разных!
кузня понравилась.

Офис недели

столько света и воздуха прямо ах!
но ведь правда ничего особенного.

Квартира недели: Баррикадная

"кузня" даже лучше звучит +)

Квартира недели: Баррикадная

большое окно в туалете конечно жжет)

Квартира недели: Баррикадная

на фоне всего остального, оно выглядит вполне уместно

Квартира недели: Баррикадная

а что, в окошко можно погладеть.
двойное наслаждение)

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