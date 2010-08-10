_victoria_
На сайте с 17 апреля 2010
действительно за последнее время - это самая лучшая квартира. решение со вторым этажом отличное. да и вообще так светло и уютно. загляденье!
понравились лишь зеленые стулья и оранжевый диван.
а наличие большого кол-ва растений в офисах становится все более распространенным.
так красиво!Паласио де Пена - чудо, а не замок.
фактурные очень вещички и мебель. рука так и тянется все потрогать.
ну, а в общем, присоединяюсь ко всему вышесказанному.
парки парки парки. прекрасны!
очень понравилось решение по поводу второго этажа.
и столько интересных деталей и в то же время ничего лишнего.
таааак много всяких мелочей абсолютно разных!
кузня понравилась.
столько света и воздуха прямо ах!
но ведь правда ничего особенного.
"кузня" даже лучше звучит +)
большое окно в туалете конечно жжет)
на фоне всего остального, оно выглядит вполне уместно
а что, в окошко можно погладеть.
двойное наслаждение)
понравились чб фотографии на кирпичной стене! пожалуй все.