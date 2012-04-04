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ДR

Да rja

На сайте с 7 сентября 2008

Комментарии17
Темы0
Посты1
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Москвичам предлагают выбрать названия новых округов

Массовое убийство полей и лесов непонятно, во имя чего!
Всю страну в асфальт закатать хотят...

Новый год в Москве: 11 рождественских и новогодних маркетов

да, Блошиный рынок забыли совсем(
Тишинский! Он будет тоже рождественский!

Персиково-клубничный крюшон

шампанское аппетитно пенится!

SOS

по всей России!увы

SOS

использован материал с сайтов: http://www.archnadzor.ru/ , http://community.livejournal.com/arch_heritage/

там же вы сможете найти более подробную информацию по поводу состояния памятников архитектуры Москвы и не только.

Яичная лапша с курицей и грибами в соевом соусе

жареные огурцыы!

Fortune Cookies

а миндальную эссенцию можно не добавлять или заменить чем-нибудь?

Медово-имбирный пирог

мм а,может,его можно еще вдоль разрезать и кремом легким смазать?мне кажется,это могло бы быть вполне восхитительно!

Ну, что, съел?

8-огурец быть может?

Ну, что, съел?

6 ist укропчик!

Ну, что, съел?

может и укропчик).

Яичная лапша с курицей и грибами в соевом соусе

они не жареные, а слегка тушеные получаются. Блюдо освежают)

Яичная лапша с курицей и грибами в соевом соусе

и это очень вкусно!

Яичная лапша с курицей и грибами в соевом соусе

кстати огурцы можно заменить стручками фасоли, тоже будет очень вкусно!

Яичная лапша с курицей и грибами в соевом соусе

так так так!срочно беру на вооружение!!!)

Яичная лапша с курицей и грибами в соевом соусе

кстати жаренные огурцы,это очень вкусно,особенно в "китайской жаровне",ням-ням.

SOS

Легче сжечь.
"Наказать" тех кто сжег.
Отдать пустырь новому "благородному" инвестору.
Комитет по защите памятников - улыбаемся и машем.

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