Да rja
На сайте с 7 сентября 2008
да, Блошиный рынок забыли совсем(
Тишинский! Он будет тоже рождественский!
шампанское аппетитно пенится!
по всей России!увы
использован материал с сайтов: http://www.archnadzor.ru/ , http://community.livejournal.com/arch_heritage/
там же вы сможете найти более подробную информацию по поводу состояния памятников архитектуры Москвы и не только.
жареные огурцыы!
а миндальную эссенцию можно не добавлять или заменить чем-нибудь?
мм а,может,его можно еще вдоль разрезать и кремом легким смазать?мне кажется,это могло бы быть вполне восхитительно!
8-огурец быть может?
6 ist укропчик!
может и укропчик).
они не жареные, а слегка тушеные получаются. Блюдо освежают)
и это очень вкусно!
кстати огурцы можно заменить стручками фасоли, тоже будет очень вкусно!
так так так!срочно беру на вооружение!!!)
кстати жаренные огурцы,это очень вкусно,особенно в "китайской жаровне",ням-ням.
Легче сжечь.
"Наказать" тех кто сжег.
Отдать пустырь новому "благородному" инвестору.
Комитет по защите памятников - улыбаемся и машем.
Массовое убийство полей и лесов непонятно, во имя чего!
Всю страну в асфальт закатать хотят...