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RЭ

real ЭСКЕЙП

На сайте с 25 апреля 2010

Комментарии19
Темы0
Посты18
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The Village установит велопарковки

надо сделать еще прокат великов там же - цены не будет
это легко реализуется с помощью кредитной карты и звонка в колл центр (велы должны быть пронумерованы,каждый крепится к парковке шнуром со своим кодом,который сообщают после оплаты кредиткой по телефону), просто и очень удобно. конечно тут тоже есть риски,но плюсов больше,в европе реализовано,в прибалтике тоже ,наверняка видели.

Пенсия в Провансе или в Панаме. Смотрим карту

будем менять тренд)

Моя германская ферма: натуральное хозяйство в Баварии

спасибо!)

Пенсия в Провансе или в Панаме. Смотрим карту

спасибо))