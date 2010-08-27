На сайте с 25 апреля 2010
надо сделать еще прокат великов там же - цены не будетэто легко реализуется с помощью кредитной карты и звонка в колл центр (велы должны быть пронумерованы,каждый крепится к парковке шнуром со своим кодом,который сообщают после оплаты кредиткой по телефону), просто и очень удобно. конечно тут тоже есть риски,но плюсов больше,в европе реализовано,в прибалтике тоже ,наверняка видели.
будем менять тренд)
спасибо!)
спасибо))
надо сделать еще прокат великов там же - цены не будет
это легко реализуется с помощью кредитной карты и звонка в колл центр (велы должны быть пронумерованы,каждый крепится к парковке шнуром со своим кодом,который сообщают после оплаты кредиткой по телефону), просто и очень удобно. конечно тут тоже есть риски,но плюсов больше,в европе реализовано,в прибалтике тоже ,наверняка видели.