Igor P.
На сайте с 22 ноября 2007
затея хорошая, но по-моему их не застыдишь уже, у них на все одна отговорка о нехватке парковок, эстакад и проч.
в это срочно должен вмешаться город с ограничением въезда в центр, пешеходными зонами, громадными штрафами и развитием альтернативных видов транспорта. но я думаю, это очень большие ресурсы, как финансовые, так и временные.
KATYA_VINES, действительно революции добиваются те, кто пишут подобные статьи, доводя все эти поправки до абсурда, начиная со своих "заслуг" перед отечеством.
этот тон преувеличения еще с первых строк накручивает читателя, стараясь каждого применить к себе эту ставку в 300 тыс., но по тексту как-то невнятно уже проскакивает, что 300 тыс. то для юр.лиц, но ладно, это можно уже и не заметить, ведь главное раскачать
организуйте лучше реальный форум, а не все эти имитации живого общения: http://prokvadrat.ru/project/comments-in-elevator/
а между тем, по всей москве проходит рынок «выходного дня», но не модно видимо, да и вправду он не стилизован по европейское.
это пиздец
фильм то хороший, но показан явно не впервые. я его видел еще в прошлом году в ГЦСИ и так же с живой концертной озвучкой
почему же к сожалению? может к счастью
Это как на Забелина, например?
Подождите.... штраф для гражданских - 20 тыс за минимальное нарушение. То есть если считать 15 митингов по 20 тыс, то выходит 300
за орг несанкционированного скопления людей - 300 тыс для гражданских... за сообщение о готовящейся несогласованной акции - штраф 300 тыс....
мы всегда против "накручивания", но тут, действительно депутаты чудят.. без накручиваний
дело не в размере штрафа, а в том, за что его назначают.
а утрировать и нашей милиции, простите, полиции никто не запретит.
автор как раз правильно просчитала, как могут извратить этот закон сами менты. уже не раз такое было, им только повод дай придраться. а такие формулировки как раз дают большой простор для фантазии.
ответила на похожий вопрос выше :)
Про то, что город должен вмешаться я согласна полностью! И про пешеходные зоны, про транспорт, про демотивирование к использованию машин в городе.
Но не соглашусь с тем, что невозможно застыдить и изменить отношение к неправильной парковке. Можно, просто никто до этого особо не пробовал! Поэтому ребята такие молодцы!
Не всегда же те, кто паркуется неправильно - это отчаянные негодяи. Иногда просто лениво им пройти лишние пару сотен метров, или вот так просто не подумали, что кому-то причиняют неудобство (привычку думать о других тоже надо вырабатывать). И многие, конечно, могут и оправдываться про нехватку парковок, но кошки на душе все равно на душе у многих скребут, когда они паркуются неправильно. Мне кажется, этот проект может быть эффективным в плане воздействия не на конченных придурков, а иногда вынужденных, сомневающихся). Тем более как любой социальный проект, это история с долгоиграющим действием, он может воспитывать правильное отношение у молодой аудитории, у которых еще нет машин.
я не говорю, что идея безнадежна, мы и сами расклеиваем наклейки Штрафстоянки с этими же целями, да и когда водитель в авто на зебре, я всегда ему лично стараюсь сообщить, что он нарушает
и конечно, совсем не факт, что это подействует, но если на миг представить, что хотя бы каждый 10-20-й пешеход будет ему это говорить, то повторять трюк с парковкой он вряд ли захочет
забавно, точно такая же идея пролеживает в моей копилке уже больше года, но так и не собрался организоваться