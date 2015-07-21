Ирина Евдокимова
На сайте с 28 апреля 2010
Не все так однозначно!!! Это прежде всего крутое сообщество. Я например посещают там совсем где бизнесовые штуки, а семинары по женскому развитию, есть женский клуб. И это гораздо шире, чем просто про бизнес. А цифры да, у них крутые - и это скорее показатель, что есть чему поучиться там.
пришел, увидел, ничего не понял ваш корреспондент.
Можно предоставить контакт клиники, где Виктория работает, пожалуйста!
в личные сообщения.
спасибо за статью.
очень здорово, спасибо за статью!)
Статистика жертв метро скрыта.
Контактный рельс, конечно, скрыт.
НО. Нет гарантий, что он покрытие вас выдержит!
И тогда 100% вас не станет, удар током.
Поэтому здесь лучше в принципе не рисковать.
Между рельсами достаточно глубоко, чтобы вы уместились, это сделано специально.
Если при вас кто-то упал,
подскажжите, что делать, осгласно рекомендациям этой статьи.
Не рекомендуется спрыгивать к пострадавшему.
Лучше громко и четко командуйте, как правильно поступить.
В таких ситуациях, люди в растерянности!
Собственно также обучают и на курсах 1 помощи.
Дополнение: если у вас кофта с капюшоном, надо надень,
чтобы состав не зацепил вашу одежду. Там очень сильный поток воздуха.
Да, и верно написано, что ложиться надо головой вперед, как бы страшно не было, это правильное положение.
И голову хорошо бы прикрыть руками.
Обычно, поезд идет справа.
Есть исключения, например, на станции Мякинино, приходит слева.
Один раз, я была свидетелем, того, как женщина попала под поезд.
Точнее сам момент не видела, но очевидцы рассказали, и видела уже жертву.
Она упала даже не до, а когда поезд приближался, меду вагонами.
Тут вообще ничего не спасет.
Поэтому предупреждение: не подходите близко к платформе - просто необходимо соблюдать.
Она подскользнулась, вот и все.
как однобоко надо воспринимать инфо, чтобы такое написать!!!