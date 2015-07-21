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ИЕ

Ирина Евдокимова

На сайте с 28 апреля 2010

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Секта успеха: Как «Бизнес-молодость» зарабатывает миллионы долларов на эмоциях

как однобоко надо воспринимать инфо, чтобы такое написать!!!

Секта успеха: Как «Бизнес-молодость» зарабатывает миллионы долларов на эмоциях

Не все так однозначно!!! Это прежде всего крутое сообщество. Я например посещают там совсем где бизнесовые штуки, а семинары по женскому развитию, есть женский клуб. И это гораздо шире, чем просто про бизнес. А цифры да, у них крутые - и это скорее показатель, что есть чему поучиться там.

Секта успеха: Как «Бизнес-молодость» зарабатывает миллионы долларов на эмоциях

пришел, увидел, ничего не понял ваш корреспондент.

Косметолог Виктория Клишко — о ботоксе, прыщах и местах, которые мужчины эпилируют чаще всего

Можно предоставить контакт клиники, где Виктория работает, пожалуйста!

в личные сообщения.

спасибо за статью. 

Ведущие утренних радиошоу о том, как будить город

очень здорово, спасибо за статью!)

Есть вопрос: «Что делать, если человек упал на рельсы в метро»

Статистика жертв метро скрыта.

Контактный рельс, конечно, скрыт. 

НО. Нет гарантий, что он покрытие вас выдержит! 
И тогда 100% вас не станет, удар током.

Поэтому здесь лучше в принципе не рисковать.

Между рельсами достаточно глубоко, чтобы вы уместились, это сделано специально.

Если при вас кто-то упал,
подскажжите, что делать, осгласно рекомендациям этой статьи.

Не рекомендуется спрыгивать к пострадавшему.
Лучше громко и четко командуйте, как правильно поступить.
В таких ситуациях, люди в растерянности!

Есть вопрос: «Что делать, если человек упал на рельсы в метро»

Собственно также обучают и на курсах 1 помощи.
Дополнение: если у вас кофта с капюшоном, надо надень,
чтобы состав не зацепил вашу одежду. Там очень сильный поток воздуха.
Да, и верно написано, что ложиться надо головой вперед, как бы страшно не было, это правильное положение.
И голову хорошо бы прикрыть руками.

Обычно, поезд идет справа.
Есть исключения, например, на станции Мякинино, приходит слева.

Один раз, я была свидетелем, того, как женщина попала под поезд.
Точнее сам момент не видела, но очевидцы рассказали, и видела уже жертву.

Она упала даже не до, а когда поезд приближался, меду вагонами.
Тут вообще ничего не спасет.

Поэтому предупреждение: не подходите близко к платформе - просто необходимо соблюдать.

Она подскользнулась, вот и все.