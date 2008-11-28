Егор
На сайте с 10 сентября 2008
было уже при мне 4 раза!!!!!
бессмысленный пост.можно было поднатужиться и набрать побольше информации
а я бы все равно ел этот шоколад несмотря на любые картинки)
делать людям нечего
глупость
пусть создатели таких девайсов лучше книжки почитают умные
вам тоже бы парочку учебников русского языка не мешало бы прочитать.
а я бы его ел только как раз из-за них :))))
вот вот)
розовая упаковка придает аппетитнности)
ты противоречишь самому себе)
Я пользовался поиском перед тем как написать блог :-(
все просто удаляли свои посты)я тож про это писал)
советую удалить пока не кинули в хейди)
что у людей эта тема вызывает негатив? и только?
эта тема вызывает негатив у модераторов и администраторов злобных)
жуть) ну пустьповисит, потом снесу ее)
ну или так))
передняя 42, задняя 16
а почему обязательно такие большие?
ведь такой же передачи можно добиться если поставить 25 на 9
во-первых, традиционно как-то так делают, а во-вторых, даже если захочешь, не сделаешь (где звезду-то такую взять? я не уверен, что даже на ибее такая найдется (хотя чем черт не шутит)
а если просто с бмкса поставить?
стандарты разные, втулки-хренулки, ширина звезд и все такое. может что-то и получится. но это надо пробовать, стараться, а ради чего? необычного внешнего вида? пожалуйста)
я думаю скоро все просто на таких байках начнут заботиться о весе)тогда то и начнут ставить маленькие звезды и драйвера и тд)
а какие вы передачи обычно ставите на велосипеды?