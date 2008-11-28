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Е

Егор

На сайте с 10 сентября 2008

Комментарии13
Темы0
Посты1
Коротко0
Fixed-gear

а какие вы передачи обычно ставите на велосипеды?

1

было уже при мне 4 раза!!!!!

Uncle Ben's

бессмысленный пост.можно было поднатужиться и набрать побольше информации

FAT PIG

а я бы все равно ел этот шоколад несмотря на любые картинки)

Где моя большая ложка?

делать людям нечего

глупость

пусть создатели таких девайсов лучше книжки почитают умные

Где моя большая ложка?

вам тоже бы парочку учебников русского языка не мешало бы прочитать.

FAT PIG

а я бы его ел только как раз из-за них :))))

FAT PIG

вот вот)

розовая упаковка придает аппетитнности)

FAT PIG

ты противоречишь самому себе)

1

Я пользовался поиском перед тем как написать блог :-(

1

все просто удаляли свои посты)я тож про это писал)

советую удалить пока не кинули в хейди)

1

что у людей эта тема вызывает негатив? и только?

1

эта тема вызывает негатив у модераторов и администраторов злобных)

1

жуть) ну пустьповисит, потом снесу ее)

1

ну или так))

Fixed-gear

передняя 42, задняя 16

Fixed-gear

а почему обязательно такие большие?

ведь такой же передачи можно добиться если поставить 25 на 9

Fixed-gear

во-первых, традиционно как-то так делают, а во-вторых, даже если захочешь, не сделаешь (где звезду-то такую взять? я не уверен, что даже на ибее такая найдется (хотя чем черт не шутит)

Fixed-gear

а если просто с бмкса поставить?

Fixed-gear

стандарты разные, втулки-хренулки, ширина звезд и все такое. может что-то и получится. но это надо пробовать, стараться, а ради чего? необычного внешнего вида? пожалуйста)

Fixed-gear

я думаю скоро все просто на таких байках начнут заботиться о весе)тогда то и начнут ставить маленькие звезды и драйвера и тд)