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Я

Янни

На сайте с 2 мая 2010

Комментарии24
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Открываем сезон лимонадов!

залить кипятком и дать остыть

Тосканский пирог

поделитесь потом впечатлением:)

Апельсиновый кекс

P.s. к теме об апельсинах...этот кекс напомнил мне о рассказе Юстейн Гордера "Апельсиновая девушка"...очень романтичная и одновременно немного грустная история о любви, началом которой фактически послужили апельсины;) советую почитать)

Тосканский пирог

не очень сладко, все в меру, потому что сам пирог получается довольно-таки большой, это же не маленький кексик

Квартира недели: Хитровка

комната Романа -моя мечта:)

Кокосовое печенье

кокосовое...всё, прощай фигура:)

Нежный яблочный штрудель

а если вместо яблок использовать вишню?:)

Афродизиак для девушек

ммм,обязательно сделаю такие блинчики:) спасибо за рецепт

Афродизиак для девушек

Не за что!) Не забудьте поделиться фотографиями того что получилось)

Афродизиак для девушек

фотоаппарат положу рядом с плитой:)

Кокосовое печенье

Не думаю, что оно такое уж вредное, там даже масла нет ;)

Кокосовое печенье

а это смотря сколько съесть :Р

Апельсиновый кекс

спасиб.милая история)