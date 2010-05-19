Янни
На сайте с 2 мая 2010
поделитесь потом впечатлением:)
P.s. к теме об апельсинах...этот кекс напомнил мне о рассказе Юстейн Гордера "Апельсиновая девушка"...очень романтичная и одновременно немного грустная история о любви, началом которой фактически послужили апельсины;) советую почитать)
не очень сладко, все в меру, потому что сам пирог получается довольно-таки большой, это же не маленький кексик
комната Романа -моя мечта:)
кокосовое...всё, прощай фигура:)
а если вместо яблок использовать вишню?:)
ммм,обязательно сделаю такие блинчики:) спасибо за рецепт
Не за что!) Не забудьте поделиться фотографиями того что получилось)
фотоаппарат положу рядом с плитой:)
Не думаю, что оно такое уж вредное, там даже масла нет ;)
а это смотря сколько съесть :Р
спасиб.милая история)
залить кипятком и дать остыть