Антон Станкевич
На сайте с 12 сентября 2008
место для памятника не очень, есть надежда что его когданибудь спиздят по принципу того что плохо стоит.
гайки завинтили, а вместо мерса все-равно жигуль
Я наоборот уехал из Москвы, этот город перестал быть приспособленым для жизни приезжаю сюда только на выходные когда большая часть горожан на дачах, люблю Москву по праздникам когда ее широкие проспекты не забиты по самые стены домов, машинами. А вообще многие гости столицы ведут себя отвратительно, ездят как попало, ногу отдавить норовят, хочется думать что москвичи так себя не ведут.
адская корпоративная каторга
На втором курсе своего вуза я уже был ведущим копирайтером представительства крупнейшей сети рекламных агентств. На пятом понял что получить образование в сфере рекламы и маркетинга у нас в стране получается непосредственно в работе. Рекламное образование у нас встране это как дети ставящие опыты на лягушках, вроде делают все тоже что и ученые, вот только лягушка в итоге все-равно сдохнет. Я действительно считаю что отсутствие высшего образования ни сколько не характеризует человека. Обязательное высшее образование это анахронизм, не имеющий эффективности на практике. Я не отрицаю что образование необходимо, я говорю что высшее образование не всегда является таковым. Если бы я хотел стать физиком или биологом то возможно фундаментальные знания, которые можно получить в МГУ мне бы и пригодились, но если я писатель, то кроме фантазии и эрудиции мне не поможет ни одна вузовская корочка так как мою работу оценивает читатель.
На первом фото вместо сакуры магнолия
Отличный журнал перемены, очень нравится что на нем происходит, интересно читать осминога, места силы и мишенина конечно же.
Просто север сапога это совершенно не юг
Иран великолепен, там вся жизнь течет за закрытыми дверьми, так что бы классно потусоваться с танцами до утра нужно прийти в кафейню, если ты приглянешься какой-либо красотке то к тебе подойдут парни из ее сопровождения (женщине без мужчины в кофейнях появляться нельзя) и скажут куда приезжать, часто парней для родных сестер снимают братья, сестры им обычно доверяют в выборе. Алкоголь в стране строго запрещен, зато всего остального просто навалом, причем самого высочайшего качества, только употреблять это можно исключительно за закрытыми дверьми. Телевидение только иранское, но у всех есть спутниковые тарелки, у моих друзей ящик целыми днями крутит фэшн тв за который здесь можно в тюрьму угодить. Полно модных молодежных магазинов, шмотье от JLO или Cavalli здесь также носят за закрытыми дверьми дома. Моего друга отец отправил в Тербиз учится чтобы тот бросил бухать, он решил не возвращаться. Я люблю Иран, может быть потому что я мужчина, но скорей всего за разнообразие этой страны, за ее скрытую красоту и глубину, за ее режиссеров, за ее архитектуру, за то что она в оппозиции всему остальному хотя и она уже глобализирована. Обязательно туда поеду еще раз.
Еще в иране почти все девушки и юноши достигшие 18 ходят с повязками на носу после пластики. Там можно сделать самую дешевую пластику носа в мире.
а зачем пластика, чтобы нос как у европейцев?
Нет, Персы помешаны на красоте, для них красота как для евреев высшее образование.
действительно один из видов магнолии, точнее Магнолия гибридная Alexandrina :) а его почему то тульпановым деревом обзывают...еще и сакурой))
ага, уныло как-то...
а это тенденция. москвичи в массе своей теперь стараются жить за городом, а в Москву приезжать только по делам.
церетелли отнял у москвичей еще одно место для парковки!