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АД

Андрей Дей

На сайте с 23 ноября 2007

Комментарии20
Темы0
Посты3
Коротко0
Правила поведения для посетителей магазинов

не пытайтесь сдать кроссовки, в которых вы ходили весь день, или платье, в котором отгуляли корпоратив — кульминация бреда 

Это огонь: Почему шортам не место в офисе

По-моему автор текста из параллельной вселенной: колготки-спрэи, жакеты-накидки, ненавязчивые рекомендательные письма. Причудливый мир фантазий женщины-лэптопа. 

Личный опыт: Сменить Сретенку на работу мебельщика в Павловском Посаде

Особенно меня тронули "Только пухлые нежные руки"

Инкогнито: 5 способов сохранить анонимность в сети

вики indexmod.com записывает айпиадрес, но при этом не требует регистрации 

Тверскую улицу сузят на две полосы

ясный пень - пешеходные зоны стимулируют торговлю - а вы думали это забота о пешеходах - ха-ха - экономике насрать на пешеходов - если бы покупки делались прямо из авто - то тротуары бы убрали бы на*уй не спрашивая вместе с велодорожками 

Фоторепортаж: Пикник «Афиши» 2013

одна радость — никто не курит 

Фоторепортаж: Пикник «Афиши» 2013

10-й пикник: нездоровая еда, гибрид Ширкиной с со Суинтон в виде Ля Рут, настороженные взгляды хиппи в объектив фотографа the-village, престарелые нимфетки торгующие обувью, 0 русскости: какая то Англия 90-х, короче — затишье перед сингулярностью.

Москва может превратиться в огромный офис

Москва третий Рим ли

В Москве появится неофициальная система велодорог

Сочные фотографии

Герои нашего времени: дети рассказывают о своих кумирах

Малыш в маске на обложке хорошенький, остальное не интересно.

Москва может превратиться в огромный офис

Второй Карфаген

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