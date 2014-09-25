Андрей Дей
На сайте с 23 ноября 2007
По-моему автор текста из параллельной вселенной: колготки-спрэи, жакеты-накидки, ненавязчивые рекомендательные письма. Причудливый мир фантазий женщины-лэптопа.
Особенно меня тронули "Только пухлые нежные руки"
вики indexmod.com записывает айпиадрес, но при этом не требует регистрации
ясный пень - пешеходные зоны стимулируют торговлю - а вы думали это забота о пешеходах - ха-ха - экономике насрать на пешеходов - если бы покупки делались прямо из авто - то тротуары бы убрали бы на*уй не спрашивая вместе с велодорожками
одна радость — никто не курит
10-й пикник: нездоровая еда, гибрид Ширкиной с со Суинтон в виде Ля Рут, настороженные взгляды хиппи в объектив фотографа the-village, престарелые нимфетки торгующие обувью, 0 русскости: какая то Англия 90-х, короче — затишье перед сингулярностью.
Москва третий Рим ли
Сочные фотографии
Малыш в маске на обложке хорошенький, остальное не интересно.
Второй Карфаген
не пытайтесь сдать кроссовки, в которых вы ходили весь день, или платье, в котором отгуляли корпоратив — кульминация бреда