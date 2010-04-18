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Ник

На сайте с 13 сентября 2008

Комментарии62
Темы0
Посты1
Коротко0
Квартира недели: на Новокузнецкой

на втором этаже этого уёбищного дома? 25-30 тыщ ей цена

Экскурсия на главный рынок Лондона

цены по сравнению с Москвой очень высокие
прям космические

Группа The Gossip едет в Москву

придется надевать сорочку, пальто и туфли

Бурсье-Мужено: как заставить птиц играть на гитаре?

в Гараже такая очередь была на вход в павильон

Детское счастье

гастрономический трэш простите))
а написано прикольно)

Мясо по-китайски в кисло-сладком соусе

уточните, пожалуйста, количество ингредиентов

Фрукты, которые удивляют

нисперо это не мушмала-ли по-нашему?

You are my Pumpkin Pie

звучит сложновато
но я попробую

Рецепт на каждый день – Рубленые котлетки

в очередной раз решил приготовить, решил еще раз сказать спасибо)))
теперь готовлю их частенько, пару раз делал такие же из рыбы, тоже очень нежные и вкусные)
рецепт супер)!

Безешки без спешки

спасибо за рецепт
но очень уж много орфографических ошибок((

Безешки без спешки

Чего стоит "в шведцарском городе"

Фрукты, которые удивляют

черт, читала пост, и никак не могла вспомнить это название. спасибо! конечно мушмула!! ))

Детское счастье

если вы имеете ввиду рецепт-то он вполне классический для отечественной выпечки)))
если фотки-то они скорее неумелые, чем трэшевые..
а за комплимент тексту-спасибо!

Бурсье-Мужено: как заставить птиц играть на гитаре?

о, я там была =))
мне идея так понравилась )

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