Ник
На сайте с 13 сентября 2008
цены по сравнению с Москвой очень высокие
прям космические
придется надевать сорочку, пальто и туфли
в Гараже такая очередь была на вход в павильон
гастрономический трэш простите))
а написано прикольно)
уточните, пожалуйста, количество ингредиентов
нисперо это не мушмала-ли по-нашему?
звучит сложновато
но я попробую
в очередной раз решил приготовить, решил еще раз сказать спасибо)))
теперь готовлю их частенько, пару раз делал такие же из рыбы, тоже очень нежные и вкусные)
рецепт супер)!
спасибо за рецепт
но очень уж много орфографических ошибок((
Чего стоит "в шведцарском городе"
черт, читала пост, и никак не могла вспомнить это название. спасибо! конечно мушмула!! ))
если вы имеете ввиду рецепт-то он вполне классический для отечественной выпечки)))
если фотки-то они скорее неумелые, чем трэшевые..
а за комплимент тексту-спасибо!
о, я там была =))
мне идея так понравилась )
на втором этаже этого уёбищного дома? 25-30 тыщ ей цена