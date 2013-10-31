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Василий

На сайте с 7 мая 2010

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Музыка во время работы

Happy hardcore

Цитата дня: Google про обновлённую карту Москвы

кул стори

После нас хоть потоп: Как работает дамба в Кронштадте

да и на небе тучи, а тучи

Bike Porter

на поворотах - прощайте молоко и яйца?)

Студия Артемия Лебедева выпустила новую схему метро

очень удобная легенда

Минимальный тариф на крепкий алкоголь

http://www.youtube.com/watch?v=E4ISPZ8PJeY

Минимальный тариф на крепкий алкоголь

да, водка стоила 3р62коп и 4р12коп. "Андроповка" - 4р70коп. при Горбачеве подорожала до 9р40коп.

Минимальный тариф на крепкий алкоголь

в союзе на зарплату можно было купить 30-40 бутылок водки.
возьмем 20тыс нашу среднюю зарплату. 20тыс/89=224 бутылки.
примерно в 6 раз больше! чтобы выйти на уровень 40 бутылок, водка должна стоить 300-500, иначе страна спивается.

Нереальное сладкое

отличное исполнение, только тяга к еде не появилась)

Минимальный тариф на крепкий алкоголь

алкогольные компании решили увеличить прибыль. и тут нет никакого регулирования и "борьбы с дешевыми крепкими напитками".

Минимальный тариф на крепкий алкоголь

простите, но похуй, что было в союзе.

Минимальный тариф на крепкий алкоголь

вроде как водителя была 160 рублей Хотите сказать что бутылка тогда стоила 4 рубля ? Когда билет в кино на утро 7 копеек.

Минимальный тариф на крепкий алкоголь

Водка стоила от 3.50 до 5.50

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