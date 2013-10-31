Василий
На сайте с 7 мая 2010
да и на небе тучи, а тучи
на поворотах - прощайте молоко и яйца?)
очень удобная легенда
да, водка стоила 3р62коп и 4р12коп. "Андроповка" - 4р70коп. при Горбачеве подорожала до 9р40коп.
в союзе на зарплату можно было купить 30-40 бутылок водки.
возьмем 20тыс нашу среднюю зарплату. 20тыс/89=224 бутылки.
примерно в 6 раз больше! чтобы выйти на уровень 40 бутылок, водка должна стоить 300-500, иначе страна спивается.
отличное исполнение, только тяга к еде не появилась)
алкогольные компании решили увеличить прибыль. и тут нет никакого регулирования и "борьбы с дешевыми крепкими напитками".
простите, но похуй, что было в союзе.
вроде как водителя была 160 рублей Хотите сказать что бутылка тогда стоила 4 рубля ? Когда билет в кино на утро 7 копеек.
Водка стоила от 3.50 до 5.50
Happy hardcore