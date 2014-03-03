Daniella Shabarina
На сайте с 15 сентября 2008
Они конечно безумно красивые, но очень похожи на изделия из полимерной глины, их не хочется ни резать ,ни кусать)
"Расположен хостел в историческом центре Санкт-Петербурга в непосредственной близости с Мариинским театром, Консерваторией, Исаакиевским собором, Николаевским дворцом, Никольским соборам и Поцелуевым мостом."
Как такое цветастое здание разрешили построить в таком месте??????????
Зато вы никогда не получите белые ночи!
:Р
)
Его уже давно построили, а сейчас просто раскрасили. До этого оно стояло такое все в винограде диком, страшненькое...
это немного "в стороне". в смысле, что не на главной улице и глаз не режет
Да уж. Директор этого хостела очень неплохо потратился на рекламу и маркетинг (интерьер, концепция, реклама, продвижение и т.п.). Над этим проектом поработало не одно креативное агенство.
Браво результатам.
Да, оно, кстати, неплохо вписалось. Это на фотке страшненько выглядит, а вживую вполне себе ничего. Раньше там хуже было.
там раньше детский сад, кажется, был (?)
Видимо губернатор в такие места не ездит =)
Очень вкусно и невероятно просто! Спасибо за рецепт ;)