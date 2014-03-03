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DS

Daniella Shabarina

На сайте с 15 сентября 2008

Комментарии5
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Посты2
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Свиные рёбра в соусе барбекю Фёдора Тардатьяна

Очень вкусно и невероятно просто! Спасибо за рецепт ;)

Свадебный переполох

Они конечно безумно красивые, но очень похожи на изделия из полимерной глины, их не хочется ни резать ,ни кусать)

Граффити-хостел

"Расположен хостел в историческом центре Санкт-Петербурга в непосредственной близости с Мариинским театром, Консерваторией, Исаакиевским собором, Николаевским дворцом, Никольским соборам и Поцелуевым мостом."

Как такое цветастое здание разрешили построить в таком месте??????????

ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ

Зато вы никогда не получите белые ночи!

)

Граффити-хостел

Его уже давно построили, а сейчас просто раскрасили. До этого оно стояло такое все в винограде диком, страшненькое...

Граффити-хостел

это немного "в стороне". в смысле, что не на главной улице и глаз не режет

Да уж. Директор этого хостела очень неплохо потратился на рекламу и маркетинг (интерьер, концепция, реклама, продвижение и т.п.). Над этим проектом поработало не одно креативное агенство.
Браво результатам.

Граффити-хостел

Да, оно, кстати, неплохо вписалось. Это на фотке страшненько выглядит, а вживую вполне себе ничего. Раньше там хуже было.

Граффити-хостел

там раньше детский сад, кажется, был (?)
Видимо губернатор в такие места не ездит =)