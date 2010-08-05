Denis Sorokin
На сайте с 17 мая 2010
Совершенно не в тему, но как только дошел до "Филипповская булочная. ул. Тверская, д.10" и прочел слово "булошная" сразу захотелось свежей, мягкой,пышной булки с молоком, как в детстве :)
Спасибо за пост! Интересно соотносить прошлое и настоящее, узнавать что-то новое из истории столицы.
А у меня начался период любви к себе и я никак не могу отказать себе в том, чтобы после трудовых будней прийти домой, в котором я чувствую себя так комфортно, и приготовить что нибудь вкусное и необычное.
Никогда раньше не замечал за собой такого рвения, все меняется, мы меняемся. :)
А фотографии и правда очень любопытные, вызывающие желание побывать и приобщиться :)
Александр, который изобразил Михалкова прав в том, что нет ничего плохого в том, чтобы любить свою нацию и свою страну. Но комментарий по поводу приезжих и кавказцев мне не совсем понятен. Москва это мегаполис. Посмотрите на крупные мировые столицы, которые представляют собой государства в государстве и население их пестрит разными национальностями. А в людях с Кавказа, кстати, порой больше уважения и любви к своей Родине, чем в русских.
Понравился комментарий Жени нарисовавшего Окуджаву. Многое в нашем обществе изменилось и в первую очередь то, что люди гонятся за материальными ценностями и забывают о душе. Можно и нужно быть успешным, но при этом нельзя забывать о человечности и человеческих отношениях.
у меня тоже такие приступы случаются, да. :) Но иногда времени просто не хватает. А готовить люблю очень.
Прекрасно Тебя понимаю, правда, когда у меня совсем нет времени я вообще не готовлю и удовлетворяюсь молочными продуктами. Но это отдельная история и выносить её на общественное обсуждение не стоит. :)
:) Понимаю. Я иногда вообще забываю про еду. Но это, скорее, исключение.
А мне кажется, что денег не должно быть жалко, когда речь идет о таком комфортном месте в центре Москвы. Можно расслабиться, пообщаться с приятелями за коктейлем.. фантастика :)