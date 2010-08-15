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VM

Vlad Min

На сайте с 18 мая 2010

Комментарии45
Темы0
Посты5
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Предчувствие

всему свое время

Home is where the heart is

спасибо за новые горизонты!

Гобийский синдром

12 месяцев

Гобийский синдром

москва-мадрид-марокко-юар-аргентина-колумбия-панама-сша-россия- монголия
83000 километров

Диванный серфинг в Майами

«БОГ умер! – От сострадания к людям умер Бог!»

«Бог умер!» – Вы убили его. Вы и я…

Диванный серфинг в Майами

эээ...видимо это тряпочка создающая образ седла, которое развалилось от старости

Диванный серфинг в Майами

Майами-тусовки, море, пляжи, бриз, трава
Москва-тусовки, пробки, грязь, смог,трава

Выдающиеся шедевры уличной кулинарии

кстати арепа (arepas) jxtym вкусное и прсотое блюдо, которым можно за дешево питаться в Колумбии. В лепешки из кукурузной муки обычно кладут сыр и сливочное масло. фотография в посте не самая удачная для отображения сущности этой еды

«Рабочего и колхозницу» снова отправили на реставрацию

хорошая работа, разобрал-собрал 3 миллиарда получил

On Vespa around the world

можно посмотреть www.fizcult.com там тоже есть куда стремиться

Диванный серфинг в Майами

гори она огнем, эта трава

Диванный серфинг в Майами

Ницше

Диванный серфинг в Майами

или тряпочка чтобы попа на жаре к кожзаму не прилипала

Диванный серфинг в Майами

расмешил

Гобийский синдром

да уж это по-круче чем у Эвана Макгрегора

Гобийский синдром

а как вы разобрались со всеми визами?? расскажите как получилось организовать путешествие?

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