Vlad Min
На сайте с 18 мая 2010
спасибо за новые горизонты!
12 месяцев
москва-мадрид-марокко-юар-аргентина-колумбия-панама-сша-россия- монголия
83000 километров
«БОГ умер! – От сострадания к людям умер Бог!»
«Бог умер!» – Вы убили его. Вы и я…
эээ...видимо это тряпочка создающая образ седла, которое развалилось от старости
Майами-тусовки, море, пляжи, бриз, трава
Москва-тусовки, пробки, грязь, смог,трава
кстати арепа (arepas) jxtym вкусное и прсотое блюдо, которым можно за дешево питаться в Колумбии. В лепешки из кукурузной муки обычно кладут сыр и сливочное масло. фотография в посте не самая удачная для отображения сущности этой еды
хорошая работа, разобрал-собрал 3 миллиарда получил
можно посмотреть www.fizcult.com там тоже есть куда стремиться
гори она огнем, эта трава
или тряпочка чтобы попа на жаре к кожзаму не прилипала
расмешил
да уж это по-круче чем у Эвана Макгрегора
а как вы разобрались со всеми визами?? расскажите как получилось организовать путешествие?
всему свое время