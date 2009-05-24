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DT

Denis Taiga

На сайте с 21 сентября 2008

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Не потеряться в чужом городе. Карты метро

В Дели понравилось метро. Возникло оно как-то внезапно, в 2005 году, и за 4 года разрослось на 3 длиннющие линии, и еще почти готова линия в аэропорт.
В центре подземное, а дальше на высоких эстакадах. На каждой станции - лифты.
Поезда быстрее наших раза в 2, похожи на хельсинские, чисто, никаких попрошаек. На входе пассажиры проходят рентген.