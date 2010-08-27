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YC

Yuki Che

На сайте с 8 июня 2010

Комментарии5
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Карбонара

lilia, возможно другой, я оговорилась что авторство рецепта принадлежит не мне)))) Я просто ее обожаю))))

Сангрия

правильно с ударением на второй слог тоесть СангрИя

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

Спасибо за пост!

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

Дело не в лени! Дело в том, что люди изначально сами не понимают чего им нужно! Что им нужно от жизни вообще!
Куда им поступить учиться, и куда потом пойти работать.
Переоценивая свои способности, чаще всего выбираются не те профессии. Так же не те профессии выбираются с позиции слова "Модно". Да это "модная" профессия, я пойду туда работать, и по фиг вообще что я гуманитарий, а там где придется работать нужно быть от природы технарем))))
Еще чаще выбор происходит так. Ооооо мой друг отличный дизайнер, я видел как он работает, ничего сложного, я так же хочу))))

Мало кто действительно идет работать по специальности, а поступает в институт, не потому что "модно" или друг/подруга, учатся/работают там же. Или вообще данная вакансия пользуется спросом на рынке труда. А потому что ПРЁТ!!!!!! Прёт от того что ты делаешь, ты наркоман своего дела и кайфуешь, когда работаешь. И не жалко тратить ни 12 ни 14 ни 48 часов в сутки на любимое дело. В котором ты как рыба в воде!

Про необычные улицы

Спасибо за пост, очень интересно!!!