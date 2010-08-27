Yuki Che
На сайте с 8 июня 2010
правильно с ударением на второй слог тоесть СангрИя
Спасибо за пост!
Дело не в лени! Дело в том, что люди изначально сами не понимают чего им нужно! Что им нужно от жизни вообще!
Куда им поступить учиться, и куда потом пойти работать.
Переоценивая свои способности, чаще всего выбираются не те профессии. Так же не те профессии выбираются с позиции слова "Модно". Да это "модная" профессия, я пойду туда работать, и по фиг вообще что я гуманитарий, а там где придется работать нужно быть от природы технарем))))
Еще чаще выбор происходит так. Ооооо мой друг отличный дизайнер, я видел как он работает, ничего сложного, я так же хочу))))
Мало кто действительно идет работать по специальности, а поступает в институт, не потому что "модно" или друг/подруга, учатся/работают там же. Или вообще данная вакансия пользуется спросом на рынке труда. А потому что ПРЁТ!!!!!! Прёт от того что ты делаешь, ты наркоман своего дела и кайфуешь, когда работаешь. И не жалко тратить ни 12 ни 14 ни 48 часов в сутки на любимое дело. В котором ты как рыба в воде!
Спасибо за пост, очень интересно!!!
lilia, возможно другой, я оговорилась что авторство рецепта принадлежит не мне)))) Я просто ее обожаю))))