Серёжа Комаров
На сайте с 25 ноября 2007
Чит-Чат: Люди на Non Fiction
молодые девочки и породатые мужи!
Осенние обещания
Прикольный глаз, Валюх.
Бутерброды японских холостяков
А я люблю домашние суши не резать, а кушать прямо колбасу такую.
А я люблю домашние суши не резать, а кушать прямо колбасу такую.
Ням-ням.
ПОЖАР НА ЛИГОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ, 74 (Лофт Проект ЭТАЖИ)
Что за жесть!!!
Интересное метро
Обещают, что Волоколамская даже будет называться "Спартак".
Обещают, что Волоколамская даже будет называться "Спартак".
Жуть.
Fixed-gear
http://prelost.livejournal.com/264977.html
Вот ещё ребята те же!
Бутерброды японских холостяков
мне на восьмое марта любимый хотел сделать сюрприз - приготовил суши рисом вверх, но рис получился слишком рассыпчатый, и при резке они рассыпАлись. Он очень расстроился. Мы просто взяли и стали есть эти колбасы столовой ложкой, отламывали кусок, мокали в соевый соус и лопали:)
мне на восьмое марта любимый хотел сделать сюрприз - приготовил суши рисом вверх, но рис получился слишком рассыпчатый, и при резке они рассыпАлись. Он очень расстроился. Мы просто взяли и стали есть эти колбасы столовой ложкой, отламывали кусок, мокали в соевый соус и лопали:)
так что я вас прекрасно понимаю.
Самые правильные слова.