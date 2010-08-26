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СК

Серёжа Комаров

На сайте с 25 ноября 2007

Комментарии16
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Лучший город на Земле: Почему стоит любить Москву?

Самые правильные слова.

Чит-Чат: Люди на Non Fiction

молодые девочки и породатые мужи!

Осенние обещания

Прикольный глаз, Валюх.

Бутерброды японских холостяков

А я люблю домашние суши не резать, а кушать прямо колбасу такую.

Ням-ням.

ПОЖАР НА ЛИГОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ, 74 (Лофт Проект ЭТАЖИ)

Что за жесть!!!

Интересное метро

Обещают, что Волоколамская даже будет называться "Спартак".

Жуть.

Fixed-gear

http://prelost.livejournal.com/264977.html

Вот ещё ребята те же!

Бутерброды японских холостяков

мне на восьмое марта любимый хотел сделать сюрприз - приготовил суши рисом вверх, но рис получился слишком рассыпчатый, и при резке они рассыпАлись. Он очень расстроился. Мы просто взяли и стали есть эти колбасы столовой ложкой, отламывали кусок, мокали в соевый соус и лопали:)

так что я вас прекрасно понимаю.