Yana Kondratenko
На сайте с 30 сентября 2008
Когда еду поздно с работы - вызываю такси. Так вот, последние два раза мне попались такие замечательные таксисты. Один, очень-очень умный дедушка, рассказывал мне о всех достопримечательностях, которые мы проезжали. Второй, эдакий "русский мужик", просто вверг меня в какое депрессивное состояние размышлениями о судьбе Росии, о нашем предназначении, о том, что у их поколения вся надежда на нас. В общем - в этой профессии есть очень много интересных и умных людей (впрочем это ко всем профессиям относится, наверное).
За 2 года туман 3 раза? Я ездила на неделю в декабре, практически каждое утро туман такой, что, допустим, в конце улицы уже ничего не видно )))
ВСЕМ ВАМ спасиииибо!
Я тоже жила в самом центре пару раз. Один раз прямо в Сохо ))) Причем за 80 фунтов (по тому курсу это было где-то 3600 руб) в неделю (это было этим летом). В сравнении: за ночь в гостинице вы можете заплатить столько же, если не дороже. Просто делила с подругой стоимость пополам. И про Бритни Спирс... я ее вообще ни разу ни в одном клубе не слышала, а уж тем более в Madam Jo-Jo's. Молодые, подержанные трансвеститы, трансвеститы пенсионного возраста и другие разновидности... рядом с Madam Jo-Jo's в клубе Escape. Туда тоже можно зайти - заправиться ))). Я не знаю с чем это связано, но выпивка там в два раза дешевле. А если кому-то очень хочется встретить латиносов, афро-карибцев... и т.п. - можно отправиться в Сальсу или просто поехать в Брикстон )))
Моей подружке вообще повезло - она попала на презентацию новой книги Чака Поланика. А она на нем помешана. Взяла автограф, сфоткалась... Визгу было!!! )))
3-я фотография снизу (с арками) очень красивая... они, вообще-то, все удачно получились.
да-да, сейчас, когда все вспомнила, писала, наверное, со скоростью 500 з/м ))) но заранее, вроде, думала над планом статьи...
строго не судите, я старалась )))
меня раздражает только, что, когда сохраняешь статью, теряются пробелы, запятые смещаются... и я почему-то не могу выложить фотографии... (((
Ну...если быть покороче, я живу в Лондоне 2 года, половина того, что Вы написали - романтическая красивая бредятина, как с буклета в тур агенстве ))) Ну серьезно...
Лондон классный город, но он в первую очередь мегаполис, самое крутое в Лондоне это то, что сидя с Китайской едой в Камдене (прям на рынке) за ланчем ты можеш обсуждать с коллегами францужанками, бразильцем и колумбийкой предстоящую поездку в Барселону и совершенно случайно окажется, что девушка сидящая за соседним столом окажется от туда и подключится к разговору - вот в этом крутизна, а не в Saint James парках которые не многим отличаются от нашего ботанического сада...
Пару слов про перечисленные места:
Музей Тейт модерн - это безусловно must see, турбинный хол и все такое, там каждый раз новые инсталяции, потому не надоедает, да и millenium bridge напротив.
Сохо - тут отрываются все независимо гей или не гей, но несмотря на атмосферу праздника тут только пара достойных мест - KU bar, Green Carnation ну и с претензией на пафос Shadow Lounge - НО не ждите нормальной танцевальной музыки, тут балом правит Бритни Спирс и ко...впрочем после текилы не страшно )
А да про Jo Jo - Енто Вы попали в клуб для латиносов и пенсионеров трансвеститов ))))
Barbican - must see
блин и еще много чего...вообще надо альтернативную статью писать, взгляд на Лондон глазами его жителя...)
Абсолютно согласна. Я еще ни разу не была в Лондоне дольше 2 недель. Поэтому все у меня вызывает восторг. В межкультурной коммуникации это явление называется "медовый месяц". Потом идет "культурный шок"... депрессия, тоска по дому (у кого как). А потом - полное приятие новой культуры, как у Вас. Т.е. все для Вас - уже родное, ничто не удивляет. Блиииин, как я Вам завидую ))) Тоже скоро еду в Лондон учиться. Да, напишите, пожалуйста статью. Я думаю всем будет интересно почитать о Лондоне глазами его жителя.
И потом, моя романтическая красивая бредятина... каждый видит то, что он хочет видеть. Я по жизни романтик. Думаю, после 2 лет краски, конечно, померкнут. И все-таки это будет Лондон )))
хотел спросить про NagNagNag, но он вроде летом закрылся.
Не дают мне писать злыдни писюкатые, говорят рейтинга не хватает...И тут дедовщина )))
>>предстоящую поездку в Барселону и совершенно случайно >>окажется, что девушка сидящая за соседним столом >>окажется от туда
опа, а я в барсе живу :)
Тоже еду учиться в Лондон осенью, и теперь читаю про город и англичан все, что увижу. Спасибо за пост ;)
))) а в какой колледж/юни?
University of arts или middlesex university (держу скрещенными пальцы и жду зачисления)
круть-круть-круть )))
зачем показывать учебники 75-го года, если сейчас все, кто действительно хочет, учат язык по лонгмановским или оксфордским изданиям??
мне кажется, если хочешь выучить язык - нужно вообще вылезать из бумажных завалов, всей этой теории и искать любую возможность, чтобы практиковаться.
у меня на факультете помимо лонгмана еще учебников 20, которые нужно проштудировать. многое из того, что касается грамматики и фонетики, - издания советского периода. я не знаю как у вас, а у меня в инязе именно так :)
ох как они мне не нравятся)
проще купить хорошую книжку по грамматике + самому статьи читать и с людьми разговаривать, проку больше будет
без практики действительно никак, особенно в английском
когда я показываю друзьям-экспатам свои учебники по английскому языку, изданные году этак в 75-ом, меня просто поднимают на смех. наша прославленная академическая система образования давно покрылась паутиной...