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ShokoBox

На сайте с 28 июня 2010

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Место вакантно: 12 новых профессий

Могу сказать точно, что сейчас менеджеры по рекламе часто должны уметь все из вышеперечисленного, что касается smm и брендинга, отслеживать тренды, заниматься основной своей деятельностью и помимо этого, практически быть профессиональным дизайнером, копирайтером, аналитиком и.т.п. Плюс петь-плясать-вышивать крестиком одновременно, концепция несомненно интересная, но нереально успевать все самому - это во-первых, и, во-вторых, получать за это 30 т.р. в месяц, как многие предлагают, считая, что это нормально, лично для меня смешно.

Самый лучший рецепт шоколадного фондю (для ленивых)))

Наши контакты: Тел. + 7 (812)  493 3994
         + 7 (812)  642 9062
 
 e-mail: zakaz@shokobox.ru  - для наших любимых клиентов 
                    info@shokobox.ru     - по вопросам сотрудничества, франчайзинга etc.
 
 ICQ: 375 684 225
 
Будем рады видеть Вас в офисе 268, БЦ  Академиа на Уральской ул., 1 ( м.Василеостровская )
 

Самый лучший рецепт шоколадного фондю (для ленивых)))

Для LAV_O: проект только стартовал, полностью готова только группа вконтакте, сайт заполняется, но заказ через интернет магазин уже работает - вовсю заказывают) доставку можно курьерскую или забрать у нас в офисе) шоколад 99% у нас есть - весьма интересная штука) раз вы потратили на нас столько времени, то если будете заказывать, то одна плитка будет от меня бонусом))

Самый лучший рецепт шоколадного фондю (для ленивых)))

Поэтому и водяная баня в общем то только лишние замороки))

Самый лучший рецепт шоколадного фондю (для ленивых)))

Фишка рецепта в том, что из-за присутствия сливок шоколад не горит как обычно и его можно перелить в любую красивую пиалу или куда угодно))

Самый лучший рецепт шоколадного фондю (для ленивых)))

Боюсь с m&ms цвет станет такой, что аппетит пропадет)))

Scrabble Chocolate: шоколад для эрудитов

Я знаю где можно его заказать)
Скраббл из маленьких шоколадок - вполне реально
Можно заказать здесь: vk.com/club9789296