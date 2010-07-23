ShokoBox
На сайте с 28 июня 2010
Наши контакты: Тел. + 7 (812) 493 3994
+ 7 (812) 642 9062
e-mail: zakaz@shokobox.ru - для наших любимых клиентов
info@shokobox.ru - по вопросам сотрудничества, франчайзинга etc.
ICQ: 375 684 225
Будем рады видеть Вас в офисе 268, БЦ Академиа на Уральской ул., 1 ( м.Василеостровская )
Для LAV_O: проект только стартовал, полностью готова только группа вконтакте, сайт заполняется, но заказ через интернет магазин уже работает - вовсю заказывают) доставку можно курьерскую или забрать у нас в офисе) шоколад 99% у нас есть - весьма интересная штука) раз вы потратили на нас столько времени, то если будете заказывать, то одна плитка будет от меня бонусом))
Поэтому и водяная баня в общем то только лишние замороки))
Фишка рецепта в том, что из-за присутствия сливок шоколад не горит как обычно и его можно перелить в любую красивую пиалу или куда угодно))
Боюсь с m&ms цвет станет такой, что аппетит пропадет)))
Я знаю где можно его заказать)
Скраббл из маленьких шоколадок - вполне реально
Можно заказать здесь: vk.com/club9789296
Могу сказать точно, что сейчас менеджеры по рекламе часто должны уметь все из вышеперечисленного, что касается smm и брендинга, отслеживать тренды, заниматься основной своей деятельностью и помимо этого, практически быть профессиональным дизайнером, копирайтером, аналитиком и.т.п. Плюс петь-плясать-вышивать крестиком одновременно, концепция несомненно интересная, но нереально успевать все самому - это во-первых, и, во-вторых, получать за это 30 т.р. в месяц, как многие предлагают, считая, что это нормально, лично для меня смешно.