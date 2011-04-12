olya-sha
На сайте с 29 июня 2010
Спасибо за наводку)
Обязательно доберитесь до Юрмалы. Не пожалеете) Мы в том году делали вылазку, правда, на машине из Спб.
Стены! ААА!!! как???? хочу!!!
Лучше и правда побывать - места волшебные)
Говорят, скоро упавший Ту -154 в Ижме под отель заделают)
Оптимисты учат Английский
Пессимисты- Китайский,
а реалисты - автомат Калашникова!
Ой! ну вот опять захотелось и есть и в Лондон)
Мы недавно вернулись! Впечатлений куча! Были неделю. Полный восторг! если нужна помощь - обращайтесь!
Делала пол года назад по маминой наводке и схожему рецепту. Очень вкусно и очень на Панчо похоже))) Спасибо!!!
Только вернулась из своей наконец-то летней поездки в Лондон. Добавлю еще прогулку в райне Канал и Маленькую Венецию. Подборка отличная! Бенкси очень в тему! Накануне поездки посмотрела его фильм - очень было интересно посмотреть живьем!
до Юрмалы очень хочется доехать, но думаю в следующий раз, в июне например. Тут все-таки 3 дня всего у нас)
ТОлько вернулись из поездки, повторяющей первую часть) NY - Mt.Moris - Buffalo - Niagara falls - Roshester - NY
очеь круто, но холодно(((