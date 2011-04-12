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olya-sha

На сайте с 29 июня 2010

Комментарии11
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Большое путешествие по Америке c 1 по 30 июля 2011

ТОлько вернулись из поездки, повторяющей первую часть) NY - Mt.Moris - Buffalo - Niagara falls - Roshester - NY
очеь круто, но холодно(((

Собственный тур дешевле "горячего" или советы начинающему глобтроттеру

Спасибо за наводку)
Обязательно доберитесь до Юрмалы. Не пожалеете) Мы в том году делали вылазку, правда, на машине из Спб.

Квартира недели (Петербург)

Стены! ААА!!! как???? хочу!!!

Остров Уайт - Англия, которую мы нашли

Лучше и правда побывать - места волшебные)

Новости за неделю из разных отелей мира

Говорят, скоро упавший Ту -154 в Ижме под отель заделают)

Место вакантно: Самые высокооплачиваемые специалисты

Оптимисты учат Английский
Пессимисты- Китайский,
а реалисты - автомат Калашникова!

Рынки Лондона: «Хлеба и зрелищ!»

Ой! ну вот опять захотелось и есть и в Лондон)

Белые скалы и гадливые сурки острова Wight

Мы недавно вернулись! Впечатлений куча! Были неделю. Полный восторг! если нужна помощь - обращайтесь!

Такой знакомый "Панчо"

Делала пол года назад по маминой наводке и схожему рецепту. Очень вкусно и очень на Панчо похоже))) Спасибо!!!

Бесплатные развлечения Лондона

Только вернулась из своей наконец-то летней поездки в Лондон. Добавлю еще прогулку в райне Канал и Маленькую Венецию. Подборка отличная! Бенкси очень в тему! Накануне поездки посмотрела его фильм - очень было интересно посмотреть живьем!

Собственный тур дешевле "горячего" или советы начинающему глобтроттеру

до Юрмалы очень хочется доехать, но думаю в следующий раз, в июне например. Тут все-таки 3 дня всего у нас)

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