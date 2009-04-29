Ася Котельникова
На сайте с 26 сентября 2007
Дума
интересно посмотреть больше фото
Chillout крыша
как же было круто слушать минимал тихо и пить шампанское бутылками!
Fashion Cookies
будь осторожна
а то фабрику выпечки откроешь того гляди
молодец
очень вкусненько получилось)
Fashion Cookies
merci merci merci!
Chillout крыша
комментарий удалён
Chillout крыша
гамаков нет, есть навес/подвесной этаж/гигантский матрас (?) по музыке ничего особенного – не музыкально кафе)
а что там за часть пространство Husky Gallery ?
очень интересно