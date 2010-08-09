Златый Базан
На сайте с 4 июля 2010
Блюда не для эстетов
шикарное чувство юмора))
Улицы
искала старые фото бродвея. и вот такая находочка)) Дуйбай и Токио - да впечатляет. но оксфорд наоборот поразил отсутствием, ну почти , изменений)) шикарная тема. здорово
Как получить максимум удовольствия от похода в ресторан
ДА, прикольно, вроде бы все на пользу потребителя, но чувствуется что стороны ресторатора написано ))) Хорошие советы
Кто такие випстеры?
а мне понравилось, по крайней мере сравнительный анализ попахивает действительно продуманным подходом.
С миру по нитке или что чаще всего воруют в гостиницах
сразу вспомнила Росса из "Друзей", он умудрился даже батарейки из пульта увезти, а по моему опыту, такие сувенирчики с логотипами отелей, типа шампуней, или даже сахарков в пакетиках прикольно использовать в скрепбуке, чтобы вспоминать отпуск не по одним только фотографиям на жестком диске :)))
прикольно)) много слышала, но никогда не готовила, хотя бывали и тяжелые времена..;)) ну а дор блю предпочла бы не переводить)) вообще его в жидком виде непредставляю))