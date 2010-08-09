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З

Златый Базан

На сайте с 4 июля 2010

Комментарии6
Темы0
Посты2
Коротко0
Сытный сырный суп

прикольно)) много слышала, но никогда не готовила, хотя бывали и тяжелые времена..;)) ну а дор блю предпочла бы не переводить)) вообще его в жидком виде непредставляю))

Блюда не для эстетов

шикарное чувство юмора))

Улицы

искала старые фото бродвея. и вот такая находочка)) Дуйбай и Токио - да впечатляет. но оксфорд наоборот поразил отсутствием, ну почти , изменений)) шикарная тема. здорово

Как получить максимум удовольствия от похода в ресторан

ДА, прикольно, вроде бы все на пользу потребителя, но чувствуется что стороны ресторатора написано ))) Хорошие советы

Кто такие випстеры?

а мне понравилось, по крайней мере сравнительный анализ попахивает действительно продуманным подходом.

С миру по нитке или что чаще всего воруют в гостиницах

сразу вспомнила Росса из "Друзей", он умудрился даже батарейки из пульта увезти, а по моему опыту, такие сувенирчики с логотипами отелей, типа шампуней, или даже сахарков в пакетиках прикольно использовать в скрепбуке, чтобы вспоминать отпуск не по одним только фотографиям на жестком диске :)))