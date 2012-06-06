Кизиров Илья
На сайте с 11 июля 2010
Чтобы 12-го они махали дубинками еще сильнее.
ненавижу высотные "книжки" на Новом Арбате.
отличный беговой клуб.
довелось немного побегать с ними, в том числе и на Nike Run Moscow 2011.
на мой взгляд, то, что они делают - лучшая реклама для бренда.
приложение "понаехали".
указывает дорогу из Москвы в родной город.
а "Гражданин наблюдатель" где?
по - моему лучший проект.
при виде сторонников премьера во мне просыпается социальный расист.
ужасно себя чувствую, но ничего не могу поделать по этому поводу.
аналогичная статья в "Большом городе".
почти под копирку.
я не согласен с убеждениями многих ораторов и присутствующих, но спасибо всем, кто там был. наверное это, да и Болотная - большие шаги вперёд.
Навальный в твиттере сообщил, что он на свободе, а в СИЗО его играет Безруков.
Илья, как раз про них и хотела написать, уродуют только центр!
Навальный еще не дорос, да и не доростет никогда до того. что б его не то что безруков а вообще кто то играл..
А держитесь молодцом.
цинично, но смешно;)
второе дыхание.