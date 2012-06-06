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КИ

Кизиров Илья

На сайте с 11 июля 2010

Комментарии43
Темы0
Посты1
Коротко0
Где отпраздновать бюджетно др на 15-20 человек?

второе дыхание.

Омоновцы, пострадавшие на Болотной площади, получили квартиры в Москве

Чтобы 12-го они махали дубинками еще сильнее.

Самое уродливое здание в Москве

ненавижу высотные "книжки" на Новом Арбате.

В парке Горького откроется беговой клуб

отличный беговой клуб.
довелось немного побегать с ними, в том числе и на Nike Run Moscow 2011.
на мой взгляд, то, что они делают - лучшая реклама для бренда.

В Москве разработали мобильное приложение для приезжих

приложение "понаехали".
указывает дорогу из Москвы в родной город.

Голос: Как готовятся к выборам 4 марта

а "Гражданин наблюдатель" где?
по - моему лучший проект.

«Жан-Жак» оккупировали сторонники Путина

при виде сторонников премьера во мне просыпается социальный расист.
ужасно себя чувствую, но ничего не могу поделать по этому поводу.

Итоги 2011: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1)

аналогичная статья в "Большом городе".
почти под копирку.

Прямая трансляция: Митинг «За честные выборы» на проспекте академика Сахарова

я не согласен с убеждениями многих ораторов и присутствующих, но спасибо всем, кто там был. наверное это, да и Болотная - большие шаги вперёд.

Алексей Навальный получил 15 суток

Навальный в твиттере сообщил, что он на свободе, а в СИЗО его играет Безруков.

Самое уродливое здание в Москве

Илья, как раз про них и хотела написать, уродуют только центр!

Алексей Навальный получил 15 суток

Навальный еще не дорос, да и не доростет никогда до того. что б его не то что безруков а вообще кто то играл..

«Жан-Жак» оккупировали сторонники Путина

А держитесь молодцом.

В Москве разработали мобильное приложение для приезжих

цинично, но смешно;)

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