Полина
На сайте с 5 октября 2008
Вот только как раз имя Зуля навевает воспоминания как мне какая-то восточная девушка, которая довольно быстро пропала из этого салона делала педикюр и рассказывала какие-то ужасающие истории про врастающие ногти и как она буквально вчера в этом же кресле удаляла девушке ноготь, и этой девушке вставила в зубы деревянную палочку, чтобы она не орала от боли. И по-моему эту расскзчицу как раз звали Зуля))
наверное мы говорим о разных мастерах, к тому же я больше никогда её там не видела на Никитской, но это воспоминание теперь навсегда со мной)
Я хожу на маникюр и педикюр только туда. Хожу на Никитский.
К этим услугам претензий нет, я давно лояльная клиентка. А я довольно капризна в плане обслуживания и к тому же есть определённые нюансы, которые нужно учитывать при педикюре. Я довольна)
Смею предположить, что возможно и парикмахеры там не самые плохие.
На Новослободской в Весковском переулке, как идти от Новослободской к Чаянова справа будут такие железные ворота, туда звонишь, заходишь в арку и справа мастерская. Прилично, 2 минуты от метро и недорого.На счёт более утончённых работ, я доверяю только мастерской у ЦУМ-а. Дорого, но зато точно не испортят. Если кто знает куда ещё можно доверить обувь на тонкую работу, реставрацию и так далее - по более дешеёво цене, тоже буду благодарна узнать.
А по поводу опасности - ну хз.. за 3 сезона только один раз какой-то лихач проехался в сантиметре от меня. А вообще обычно все уступают, пропускают, помогают. Но если очень опасаетесь ездить по проезжей части - ездите по тротуару. Конечно в туннели я не заезжаю, перехожу по переходу. А например перекрёсток Тверская-Бульварное кольцо - еду в потоке машин..
Я езжу. Правда ехать минут 20, и по Бульварному кольцу. Так, что если близко - в пределах 40 минут - то я считаю, что так все и должны ездить))) с весны до осени - это самый лучший транспорт.
К любому хорошему паркмахеру) Если очень страдаете без паркмахера, могу дать контакт одной чудо-женщины, дорогой.
Кстати, хотелось бы уточнить что первая фотография ( с бирюзовой сумкой) - это фотография из нашего магазина Unmarked.
Пока только на просторах контакта, но это ненадолго) http://vkontakte.ru/unmarked
про бездомный мусор - лучшая российская социальная наружная реклама. по-моему мнению, конечно. просто я увлекаюсь социальной рекламой, российскую тоже отслеживаю.
всё остальное - унылое говно, особенно news outdoor. Уважаемая Наталья Сёмина вещи говорит правильные, а сделали они как обычно у нас бывает "бесмысленно и беспощадно".
про глаза - просто ни о чём, очередной распильчик бюджетика.
хочу!)
и заинтересовалась школой.. было бы здорово, если бы проект действительно запустили!
А что это за мастерская у ЦУМа? в самом ЦУМе что ли?
ахахах Зуля-мясник
а вот с белкой не могу понять.. меня эта белка не зацепила. но с другой стороны, я и не являюсь целевой аудиторией.
так, что пожалуй это всё же удачная социалка. во всяком случае вирусный эффект удался на славу, а это главное.
не подошли потому, что они меньше, чем ожидаемый 40-ой размер или больше? У меня 40-41, я бы примерила, если они 40 и больше