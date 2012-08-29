Masha_Ma
На сайте с 7 октября 2008
Забавное впечатление - огромная площадь квартиры, но на частные зоны отведены какие-то куцые пространства. Гостиная, такое ощущение, заставлена по самое нехочу, как будто в стандартную комнату на 18 квадратов впихнули дворцовые диваны. В гостиной голая витрина из гипсокартона или из чего она там - как-то не срастается со всем этим декораторским пиршеством, ни тебе резьбы, ни виньеток - как в эконом-сьюте.
Студия выглядит узкой и заставленной. В огромной кухне обеденная зона прям притулилась в углу. А вот зеркальные ромбики там красиво сделаны, хороший прием, но тут опять же куцо выглядит.
Спальня тесная, ведь там зеркало - чтоб расширить пространство, а нафига ее такой тесной спланировали? Ну и кровать огромна для такого маленького помещения. Опять "из дворца в монолит переехали и с собой взяли всю фамильную искусственно состаренную мебель".
В целом ощущение как в магазине штучек - много света, стекла, белого, подделок под антиквариат и декоративных колонн. Наверное, сюда гости любят ходить.
тьфу ты, рамочки не цветные) ну вот ощущение цветастости от этой стены остается - потому что сами снимки разнобойные, плюс цветы - зеленое пятно, плюс горшки на "камине" и на столе...
Дизайнера тут не видно вообще. Шторы везде печальные, а особенно в столовой, плюс бабочка. Много случайных деталей, которые разрушают мало-мальскую целостность интерьера, все эти цветочные горшки, цветные рамочки с разнобойными фото. В детской цветовое решение убийственное, точнее, убийственное его отсутствие, даром что английские обои. В спалье обои тоже выдающиеся, им бы помельче паттерн иметь, может, и не так кичево бы выглядели.
Общее ощущение от картинки, как верно подмечено выше, "классический постсовок". Если хозяйка хочет привить девочкам вкус, стоит пригласить на консультацию другого дизайнера. Думаю, исправить все можно даже без ремонта, просто перетряхнув детали.
кухня прекрасная
Потолочные светильники везде классные!
Гостиная клевая получилась - каминная зона и чайная вполне симпатичные. Понравилась решетка, плитка на полу, сундук-бар, цвет и фактура стен, подбор настенных украшений в гостевой зоне. И роспись в прихожей приятная, лестница тоже годная.
Многоярусные потолки со сложной подсветкой первыми навели на мысль об отеле, рассматривание жилых зон эту идею подтвердили. В турецких отелях бывает так - богато декорированная сказочная зона вестибюля и чисто функциональные комнаты, пустые, плоские, прямые. Кстати, пестрая отделка ванных комнат подтверждает догадку - это же SPA и бассейны! И да, в детских зонирование интересное - как будто часть функций вынесены на балкон. Ну, как в номерах))
Короче, гипотеза у меня такая: хозяева квартиры любят курорты, лучшие воспоминания о путешествиях связаны с роскошными гостиницами. И тут - сознательно или нет - воспроизведен отельный стиль с его эклектикой и утилитаризмом в какой-то степени.
Воображаю, как юные предприниматели впервые приехали в Турцию, обомлели, очаровались и где-то в глубине души пообещали себе, что однажды будут жить именно так.
Грубые комменты и треширование считаю проявлением дурного вкуса. Подозреваю, авторы самых высокомерных и хлестких высказываний оказываются обладателями несусветно пошлых хат.
Если на стыках стен и потолков добавить широкие белые карнизы, вид у потолков будет более завершенный, не казенный, не больничный, как тут писали. К тому же такие бордюры визуально приподнимают потолок, причем именно широкие, а не узкие, как в ванной (хотя, там даже узкие бордюры выглядят хорошо - лучше, чем без них). В кухне и ведущему к ней коридоре этой завершенности особенно не хватает.
Такое впечатление, что никто из комментаторов не слышал подобные выводы сотни раз. Текст может и берет задушу, но абсолютный баян.
Я всегда думала, что кус-кус это что-то из мяса. Точнее, я понимала, что абсолютно не знаю, что такое кус-кус, но поинтересоваться все было недосуг.
Обязательно попробую. А вы еще пишите рецепты!
v stranah Magreb ego chastenko edyat s myasom, bobami i podlivkoi.
toje vkusno, prosto ya myaso ne liubliu))
боян-то боян
а макдональдс и марс и процветают(
совершенно с вами согласна, мой текст основан на прописных истинах. и «баянить» в разных вариациях я буду пока есть свободное время и желание. но даже при таком раскладе рекламу фастфуда, которая постоянно мелькает перед глазами, мне не переплюнуть(
А ещё есть Комната сказок в Российской государственной детской библиотеке.