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Vegetarian Sapiens

На сайте с 7 октября 2008

Комментарии19
Темы0
Посты1
Коротко0
В Москве открылся вегетарианский фаст-фуд "Королевский Фалафель"

гайз,магазинчик прикрыли,нет его,я специально сегодня ездила на спортивную.

Давай меняться!

я поняла, что русское «авось» все-таки ближе мне, чем немецкая пунктуальность, что в Германии нет той душевности, которую можно встретить на питерских улицах, и, наконец, наше чувство юмора уникально.

Лучше не скажешь!

Не верь в худо!!!

ооо неверь в худо крутая игра!и правда похоже!

Столицу повидал, пришельцев не встречал

какие красивые и родные фотографии,учитывая что вднх мой район)даже не могу представить себе если бы я жила в каком нибудь другом районе)

Не потеряться в чужом городе. Карты метро

а у вас случайно там парижа нету?
как всё просто у Рима и Киева)

Вот такие Bento )

лучше уж я чео нибудь некрасивого поем но без красителей,их там много)

Франкфурт-на-Майне: город мечты

спасибо за пост,этим летом еду туда,в предвкушении)))

Ноу Виза

да про Англию это точно,но я просто не представляю как это в США и без визы?я думаю это еще нескоро осуществится моя мечта)

«Пепси» против «Кока-Колы»

реклама это конечно страшная вещь) скоро будет уже 4 года как я не пью не то ни другое)

HotDOG по-русски!

меня сейчас стошнит)

Ноу Виза

я тоже так думала, и думала, что когда отменят визу, сразу поеду в америку. визы отменили (я из латвии), а в америке так и не была. не самые дешёвые билеты туда...но всё ещё впереди, и верю, что вскоре и у вас отменят визы в америку, и в европу !

В Москве открылся вегетарианский фаст-фуд "Королевский Фалафель"

не понимают в москве фаст-фуд без мяса. очень обидно(
вкуснейший там был фалафель

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