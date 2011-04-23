Vegetarian Sapiens
На сайте с 7 октября 2008
я поняла, что русское «авось» все-таки ближе мне, чем немецкая пунктуальность, что в Германии нет той душевности, которую можно встретить на питерских улицах, и, наконец, наше чувство юмора уникально.
Лучше не скажешь!
ооо неверь в худо крутая игра!и правда похоже!
какие красивые и родные фотографии,учитывая что вднх мой район)даже не могу представить себе если бы я жила в каком нибудь другом районе)
а у вас случайно там парижа нету?
как всё просто у Рима и Киева)
лучше уж я чео нибудь некрасивого поем но без красителей,их там много)
спасибо за пост,этим летом еду туда,в предвкушении)))
да про Англию это точно,но я просто не представляю как это в США и без визы?я думаю это еще нескоро осуществится моя мечта)
реклама это конечно страшная вещь) скоро будет уже 4 года как я не пью не то ни другое)
меня сейчас стошнит)
я тоже так думала, и думала, что когда отменят визу, сразу поеду в америку. визы отменили (я из латвии), а в америке так и не была. не самые дешёвые билеты туда...но всё ещё впереди, и верю, что вскоре и у вас отменят визы в америку, и в европу !
не понимают в москве фаст-фуд без мяса. очень обидно(
вкуснейший там был фалафель
гайз,магазинчик прикрыли,нет его,я специально сегодня ездила на спортивную.