hotel de luxe
На сайте с 17 июля 2010
10 причин ненавидеть Францию
и все же, несмотря на какие-то причины, французы в сознании прочно оседают как романтичные, сексуальные, небритые люди. а их понимание вкуса и lifestyle обозначен во всем мире.
TravelGuide: как правильно путешествовать по Криту
очень полезно, спасибо
Top-10: лучшие пляжи Европы
если бы еще полезной информации добавить:
если бы еще полезной информации добавить:
какие-то особенности, цены на лежаки, зонтики, алкоголь.
вход в море, активность волн, цвет и величину песка и т.д
Вот критерии отбора лучших пляжей, а фотографии в данном случае больше молчат, чем что-то ведают
10 причин ненавидеть Францию
не, женщины там все же бреются, не слушайте меня.
Тайланд: street food culture
не задумывалась, но приятно!)
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