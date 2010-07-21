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hotel de luxe

На сайте с 17 июля 2010

Комментарии15
Темы0
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Тайланд: street food culture

может добавить эту статью в википедию?

10 причин ненавидеть Францию

и все же, несмотря на какие-то причины, французы в сознании прочно оседают как романтичные, сексуальные, небритые люди. а их понимание вкуса и lifestyle обозначен во всем мире.

TravelGuide: как правильно путешествовать по Криту

очень полезно, спасибо

Top-10: лучшие пляжи Европы

если бы еще полезной информации добавить:
какие-то особенности, цены на лежаки, зонтики, алкоголь.
вход в море, активность волн, цвет и величину песка и т.д
Вот критерии отбора лучших пляжей, а фотографии в данном случае больше молчат, чем что-то ведают

10 причин ненавидеть Францию

не, женщины там все же бреются, не слушайте меня.

Тайланд: street food culture

не задумывалась, но приятно!)