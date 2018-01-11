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СГ

Светлана Голованова

На сайте с 19 июля 2010

Комментарии13
Темы0
Посты262
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Где пекут лучшую пиццу в Нижнем Новгороде

Когда-то была неплоха, но я давно уже ее не заказывала. А в эту подборку мы просто брали стационарные заведения.

Ранние завтраки в Нижнем Новгороде

Спасибо за полезное дополнение👌🏻 P.s. Negroni в этот материал не попал, т.к. писали только про ранние завтраки, а это заведение открывается в 12.00

Где пекут лучшую пиццу в Нижнем Новгороде

На момент создания этой подборки Юла ещё не открылась. Про неё читайте в ближайшем материале "Новое в городе")

Ресторан Novo на набережной Гребного канала

А вы были там и вам не понравилось, или это принципиальная позиция, что все должно быть в параллель с Москвой? А почему тогда не с Европой? И как же вы относитесь к бесконечным ресторанам грузинской кухни тогда, если даже современная русская гастрономия вам представляется безнадежно устаревшей?

Новые пекарни, кафе и бары

Очень может быть, это прямо такое валютное место

Новые рестораны, кафе, бары и магазины мая

Наталья, печально это, конечно, но могу совершенно точно сказать, что во время моего визита и обслуживание было самым дружелюбным, и вафли вкусные. К сожалению, очень многое решает человеческий фактор, и подчас в одном и том же месте сегодня может все летать, а на следующий выходит другая смена, и это провал... Возможно, и тут в этом дело.

Гибкий двухколесный

а стоимость интересно, как соотносится со стоимостью обычного велосипеда....

Top-10: лучшие пляжи Европы

фотографии в данном случае вообще совпадают некоторые

Top-10: лучшие пляжи Европы

польша и ибица - в чем разница?

Гибкий двухколесный

Это только концепт пока, он ведь молодой британский дизайнер...
http://www.dmu.ac.uk/faculties/art_and_design/news/new-designer.jsp

Ранние завтраки в Нижнем Новгороде

Вам спасибо за ваши очень позитивные и емкие статьи. Удачи Вам и развития!