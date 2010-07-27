Кирилл Маклауд
На сайте с 21 июля 2010
Второй рецепт зачетный!
а где мясо?!!!
Какой мясо порекомендуете?
Сам микроблогил это слово)))
Послушайте, это же абсурд!! Когда метро ежедневно перевозит миллионы, и это миллионы - столичные жители и гости Москвы. А какие условия - неуправляемый температурный режим, слабая проветриваемость, уровень шума старых составов превышает все мыслимые нормы, нет доступа к метро у инвалидов-колясочников. Лично я как отец двух детей стараюсь реже прибегать к поездкам в метро с коляской.
А что сказать про нас - про пассажиров - захожу я с женой в вагон на днях 9ездили к врачу) у жены в слинге малышка, так никому нет дела. Пока я не предложил уступить место все сидели. И тут не надо расслаивать общество - все мы хороши.
Вообщем условия метро как транспорта превратили и нас - пассажиров в терпил.
В душном вагоне нет дела до стариков и детей - каждый сам за себя. И кондиционеры это не изменят! даже в 4-х составах из 200 !!!
побегу в супермаркет за специально приготовленным незрелым манго)))
спасибо автору
на здоровье!
Молодца!!
По-больше таких постов!
Завидую тем, кто видел эту красоту собственными глазами...