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саша боярская-уэйтт

На сайте с 28 ноября 2007

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Зачем участвовать в массовых забегах

Все так: вечерами Миша - Супермен, а днем - Кларк Гейбл. Вы же приходите на тренировки после работы? Вот и он тоже: ему повезло быть одаренным сразу в нескольких областях.) 

Утро в городе: 23 августа

СПАСИБО!

Генплан ответил на критику по велодорожкам

тоска и печаль, что тут скажешь. ребят, а вы молодцы, не опускайте руки - я не заметила, чтобы кто-то еще про это писал.

4 дня в Лондоне

http://www.lookatme.ru/wiki/vw_insiders_london

Анатомия куртки: Как сделана кожаная куртка AllSaints

впрочем, я могу быть и неправа и одноименная улица есть и в Ноттинг Хилле - но тогда на ней не живут Эмин и прочие.

Анатомия куртки: Как сделана кожаная куртка AllSaints

great article - but

check the map: улица Spitalfields находится в Ист-Энде, а Ноттинг Хилл это вообще другой район, где девушки все в бежевых кашемировых свитерах. Богема на этой улице никогда особенно не селилась - но в середине 90-х она стала набирать обороты: туда съезжались жить нищие таланты вроде той же Эмин и Гилберта и Джорджа.

Фоторепортаж: День ВДВ в парке Горького

!!! молодцы. то, что нельзя предотвратить - лучше постараться принять с улыбкой и честно. куда как более человечно.

Другие берега

Дорогой Паям, спасибо за прекрасные слова, Оля, спасибо за прекрасный перевод. Передайте ему, пожалуйста, что я тоже очень люблю Москву и совершенно с ним согласна, но. В Лондоне тоже есть круглогодично открытый 50-метровый бассейн под открытым небом с подогревом, и я буду очень рада сводить туда Пайяма при случае. Конечно, старушек там не плавает - увы - но все же.

В Подмосковье строят одноэтажный город

новое тупино)

Интервью с Ильей Ценципером, президентом «Стрелки»

если я когда-то пожалею что у меня нет высшего образования то пожалуй только в данном контексте

Интервью с Ильей Ценципером, президентом «Стрелки»

А как же «Афиша»? )
Сам переживаю по этому поводу)

Другие берега

круглосуточный бассейн - это прекрасно!

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