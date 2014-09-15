саша боярская-уэйтт
На сайте с 28 ноября 2007
СПАСИБО!
тоска и печаль, что тут скажешь. ребят, а вы молодцы, не опускайте руки - я не заметила, чтобы кто-то еще про это писал.
впрочем, я могу быть и неправа и одноименная улица есть и в Ноттинг Хилле - но тогда на ней не живут Эмин и прочие.
great article - but
check the map: улица Spitalfields находится в Ист-Энде, а Ноттинг Хилл это вообще другой район, где девушки все в бежевых кашемировых свитерах. Богема на этой улице никогда особенно не селилась - но в середине 90-х она стала набирать обороты: туда съезжались жить нищие таланты вроде той же Эмин и Гилберта и Джорджа.
!!! молодцы. то, что нельзя предотвратить - лучше постараться принять с улыбкой и честно. куда как более человечно.
Дорогой Паям, спасибо за прекрасные слова, Оля, спасибо за прекрасный перевод. Передайте ему, пожалуйста, что я тоже очень люблю Москву и совершенно с ним согласна, но. В Лондоне тоже есть круглогодично открытый 50-метровый бассейн под открытым небом с подогревом, и я буду очень рада сводить туда Пайяма при случае. Конечно, старушек там не плавает - увы - но все же.
новое тупино)
если я когда-то пожалею что у меня нет высшего образования то пожалуй только в данном контексте
А как же «Афиша»? )
Сам переживаю по этому поводу)
круглосуточный бассейн - это прекрасно!
Все так: вечерами Миша - Супермен, а днем - Кларк Гейбл. Вы же приходите на тренировки после работы? Вот и он тоже: ему повезло быть одаренным сразу в нескольких областях.)