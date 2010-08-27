Olly
На сайте с 7 августа 2010
Миндальный пирог
ммм..наверно вкусняха)
ммм..наверно вкусняха)
ела только миндальный тортик из IKEA-нормальный такой, но все равно не то
Пирог из слоеного теста со спаржей
ни разу свежую спаржу не ела и не видела в продаже в Питере(
ни разу свежую спаржу не ела и не видела в продаже в Питере(
остаётся жевать соевый обман(
Работа вне офиса
все в Компот, на Жуковского 10!!!!!)
все в Компот, на Жуковского 10!!!!!)
Что такое "хорошо" и что такое "плохо" в Италии
карабиньеры добрые в Италии)
Картофельное пюре по-итальянски
все гениальное просто)
Самые полезные сладости
а самые полезные сладости-это сухофрукты)
это просто сказочный пирог, я обожаю козий сыр и инжир)