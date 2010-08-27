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O

Olly

На сайте с 7 августа 2010

Комментарии8
Темы0
Посты1
Коротко0
ПИРОГ С ИНЖИРОМ, МЕДОМ И КОЗЬИМ СЫРОМ

это просто сказочный пирог, я обожаю козий сыр и инжир)

Миндальный пирог

ммм..наверно вкусняха)
ела только миндальный тортик из IKEA-нормальный такой, но все равно не то

Пирог из слоеного теста со спаржей

ни разу свежую спаржу не ела и не видела в продаже в Питере(
остаётся жевать соевый обман(

Работа вне офиса

все в Компот, на Жуковского 10!!!!!)

Что такое "хорошо" и что такое "плохо" в Италии

карабиньеры добрые в Италии)

Картофельное пюре по-итальянски

все гениальное просто)

Самые полезные сладости

а самые полезные сладости-это сухофрукты)