Дмитрий Закето
На сайте с 29 ноября 2007
Это такая коммуникационная стратегия нового руководства метрополитена, для получение дополнительного бюджета от федеральных властей.
ага только если в техно и транс обработке) ранше говорят были щас ни разу не слышал)
Послушайте, там и так миллиарды и миллиарды денег налогоплательщиков. Каков, интересно, годовой коммерческий доход московского метро?
В нормальной стране страх и недовольство горожан - это причина для смены руководства метро и изменения существующей распилочной стратегии по воплощению громадья новых строительных планов и НЕподдержания в нормальном состоянии уже существующей инфраструктуры.
Годовой доход равняется количеству купленных автомобилей по стоимости самолета на каждого начальника, его жену, детей и собачку... А сдача уходит на ремонт... ;)
Ну конечно. Метро считается убыточным. Для того, что бы оно само себя окупало стоимость проезда нужно поднять до 80 рублей. Ну и конечно метро это отчасти военный объект или лучше сказать часть линий имеют военное значение и находятся в горячей консервации, отсюда и высокие расходы на содержание.
Миллиарды - это много?! - это заблуждение! Денег много не бывает особенно у компании работающих в гос секторе. А если нужно что то срочно, то страх и недовольство горожан - это отличная стратегия для получения доп. инвестиций превосходящих плановые в данный период.