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Дмитрий Закето

На сайте с 29 ноября 2007

Комментарии9
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А что с метро творится? Одно ЧП за другим((

Миллиарды - это много?! - это заблуждение! Денег много не бывает особенно у компании работающих в гос секторе. А если нужно что то срочно, то страх и недовольство  горожан - это отличная стратегия для получения доп. инвестиций превосходящих плановые в данный период.

А что с метро творится? Одно ЧП за другим((

Это такая коммуникационная стратегия нового руководства метрополитена, для получение дополнительного бюджета от федеральных властей.

В Россию приходит Burger King!

Burger King дождались ) http://www.adme.ru/burger-king/dolgozhdannyj-burger-king-the-creative-factory-102831/

Сипадан или остров в мегаполисе

ага только если в техно и транс обработке) ранше говорят были щас ни разу не слышал)

А что с метро творится? Одно ЧП за другим((

Послушайте, там и так миллиарды и миллиарды денег налогоплательщиков. Каков, интересно, годовой коммерческий доход московского метро?

А что с метро творится? Одно ЧП за другим((

В нормальной стране страх и недовольство горожан - это причина для смены руководства метро и изменения существующей распилочной стратегии по воплощению громадья новых строительных планов и НЕподдержания в нормальном состоянии уже существующей инфраструктуры.

А что с метро творится? Одно ЧП за другим((

Годовой доход равняется количеству купленных автомобилей по стоимости самолета на каждого начальника, его жену, детей и собачку... А сдача уходит на ремонт... ;)

А что с метро творится? Одно ЧП за другим((

Ну конечно. Метро считается убыточным. Для того, что бы оно само себя окупало стоимость проезда нужно поднять до 80 рублей. Ну и конечно метро это отчасти военный объект или лучше сказать часть линий имеют военное значение и находятся в горячей консервации, отсюда и высокие расходы на содержание.