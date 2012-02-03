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Xenia Sirotenko

На сайте с 7 августа 2010

Комментарии14
Темы0
Посты2
Коротко0
Квартира недели (Москва)

очень красиво, выдержанно и с большим вкусом)

Квартира недели (Москва)

квартира очень женская! действительно богатые интерьеры, а еще, возможно, хозяйка работает в индустрии моды ;-)

Подземка Стокгольма

метро в Стокгольме и правда очень красивое, мы специально объезжали станции, чтобы заснять самые красивые) стоит того, чтобы посмотреть!

Прага. Удивительное рядом

в Праге очень красиво, чисто под ногами и тепло ранней осенью)

Бюджетные лыжные курорты Европы

во Франции забыли написать-про Авориа, тоже бюджетный вариант, больше для сноубордеров

Отпуск по обмену

моя подруга так ездила в Нью Йорк, по обмену квартирами, а сама жила в Лондоне)

Лазурный берег - Eze Village

очень приятный пост, и деревушка милая!Спасибо, очень интересные фотографии...Мы как-то поехали на автобусе из Ниццы до Кап-Ферра, звучит смешно, но нам показалось, что атким образом мы сможем проехать милые деревушки, что с поезда не увидишь...действительно, красиво! Всем рекомендую прокатиться по побережью на машине, если есть время!

10 причин ненавидеть Францию

достаточно прямолинейно и гипертрофировано, но по сути правда, ха-ха))))вообще, нелюбовь к французам распространенное являение)

Амстердам. Февраль. После шторма

в амстердаме в феврале очень холодно, я в марте вернулась с сильной простудой....причем врачи по страховке выписали такое лекарство, что когда я вернулась в Мск наши врачи, услышав, что я принимала, ужаснулись...так что рекомендую никому не болеть!

Барселона - 10 желаний

я в Барселоне была два раза, и абсолютно разные впечатления, но город мне напоминает всегда Москву, кипит-живет-бурлит с разницей что у нас нет моря)))

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