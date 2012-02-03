Xenia Sirotenko
На сайте с 7 августа 2010
квартира очень женская! действительно богатые интерьеры, а еще, возможно, хозяйка работает в индустрии моды ;-)
метро в Стокгольме и правда очень красивое, мы специально объезжали станции, чтобы заснять самые красивые) стоит того, чтобы посмотреть!
в Праге очень красиво, чисто под ногами и тепло ранней осенью)
во Франции забыли написать-про Авориа, тоже бюджетный вариант, больше для сноубордеров
моя подруга так ездила в Нью Йорк, по обмену квартирами, а сама жила в Лондоне)
очень приятный пост, и деревушка милая!Спасибо, очень интересные фотографии...Мы как-то поехали на автобусе из Ниццы до Кап-Ферра, звучит смешно, но нам показалось, что атким образом мы сможем проехать милые деревушки, что с поезда не увидишь...действительно, красиво! Всем рекомендую прокатиться по побережью на машине, если есть время!
достаточно прямолинейно и гипертрофировано, но по сути правда, ха-ха))))вообще, нелюбовь к французам распространенное являение)
в амстердаме в феврале очень холодно, я в марте вернулась с сильной простудой....причем врачи по страховке выписали такое лекарство, что когда я вернулась в Мск наши врачи, услышав, что я принимала, ужаснулись...так что рекомендую никому не болеть!
я в Барселоне была два раза, и абсолютно разные впечатления, но город мне напоминает всегда Москву, кипит-живет-бурлит с разницей что у нас нет моря)))
очень красиво, выдержанно и с большим вкусом)