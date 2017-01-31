kate b
На сайте с 13 октября 2008
А мне жалко героиню. Как бы она не хвалилась своим бесстрашием, хладнокровием и ранним опытом убийства, всё равно у неё постоянно проскальзывает тема "со мной что-то не так". По-моему, она не садист, а жертва обстоятельств: с одной стороны, безусловная любовь к родителям, а с другой, научили они её какой-то фигне. Вот она и размышляет о двойственной природе и о том, что каждый человек жесток по природе и хочет убивать, но стесняется. Не знаю, я вот совсем не хочу. Меня родители другому в детсве учили.
И в ресторане поесть, и в туалете не засесть? Ну вы захотели, конечно!
Я ждала, что хотя бы один из героев эксперимента будет 5 дней подряд ходить в офис и выслушивать про "ты чего дома не ночевал?". А так они каждый день посещали новые места - какие у окружающих могут быть вопросы к таким спокойным непримечательным комплектам и в пир и в мир?
а зачем вообще этот вопрос выносить на всеобщее обсуждение? главное, чтобы внутри каждой пары мужчина и женщина пришли к консенсусу по срокам и количеству детей. кто-то в 20 осознанно стал родителем и кайфует от этого, а кто-то родил в 40 и счастлив - каждому своё)
Нашла в интернет-магазине формочки для печенья за 800р + 400р доставка = 1200р. Поискала получше, ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ продаются в фикс прайсе. Гладкая деревянная ручка, силиконовая съёмная формочка, никаких заноз, клея и посторонних запахов. Пошла целенаправленно за ними, пользуюсь больше года и всё с ними ок. А в целом от магазина грустное впечатление, как и от этой статьи(
Я тоже зашла к героине статьи в Инстаграм, и он меня удивил, но удивил приятно! Молодец девушка, что не зацикливается на трудностях и негативе, а старается получать от жизни всё, пусть и с оговоркой на свои скромные (надеюсь, временно) возможности.
по какому адресу самокат высылать? как её найти в инстаграме?
Сказал бы мне кто в детстве, что пенне это не тальятелле, а бри не пармезан. Макароны с сыром и никаких разночтений) Больше новых продуктов - больше разных слов. Что же в этом плохого?
Вегетарианцем можно, мясоедом можно, а вот всеядным категорически нельзя. Совсем не круто наблюдать в супермаркете за семьёй колобков, которые без разбора наваливает в тележку мясные полуфабрикаты, выпечку на дешёвом маргарине, молоко с бесконечным сроком хранения и продукты с красителями и консервантами.
да у нас смысл жизни - вынести, все, что можно, на общее обсуждение
и белым польто потрясти)
Не "польто", а "польтом".
Хочу к Вам в друзья! Прекрасно! Спасибо, Kate B!
Мне в 99-ом иполнилось 13, поэтому 90-е пришлись на детско-подростковый возраст, наверное поэтому лично для меня это было счастливое время. Мы с друзьями днями напролёт гуляли во дворе военкомата, бегали по крышам гаражей и катались с горки в овраге. Собирали пивные пробки, играли в ножички и вырезали фигурки из коры. Плавили свинец в консервных банках на костре, а потом там же жарили ржаной хлеб на прутиках. Как-то раз мы с бабушкой отстояли многочасовую очередь за синей курицей, потому что в одни руки давали только одну. В полуподвальном магазине была такая давка, что меня с курицей в руках передавали потом на улицу через окно. Сыр был только одного вида, из него было интересно выковыривать синие пластмассовые циферки. А потом вообще ничего не было. Мама варила пустые макароны, и мы играли, как будто мы древние люди и масло ещё не изобрели. Потом папа ушёл из института и открыл свою фирму, стал ездить за границу и привозить мне Пепси, Таблерон, Барби, кроссовки и спортивные костюмы с Микки Маусом. Всё съедобное всегда делили с братом пополам, даже маленькие жевачки. Вообще брат сильно страше меня, поэтому в 90-е я таскала у него журналы Птюч и Ом и слушала его кассеты Пинк Флойд, Нуатилосов и Мальчишника. Блин, вспомнила и сама прослезилась)) Как же было круто! Кстати, мама из института не ушла и нам дали квартиру - НАМ ДАЛИ КВАРТИРУ! А потом начались нулевые, я повзрослела и волшебство закончилось)