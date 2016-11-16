MK
На сайте с 19 августа 2010
Какая милая женщина ^___^
Живу на Киевской. Ничего вы не понимаете! Рёзы на брянск па сто рублей это историческая ценность.
Расстановка и вид из окошка ничеготак; но блин блин блин, почему каждая вторая квартира вся белая и хозяева имееют Макбук?
Это довольно странно.
Неужели в Икеи кроме белой краски ничего нет, а хозяева брезгают обычной виндой?
У меня вон вся квартира оранжево-кремовая, на столе конечно имеется Макбук, но также и Windows семерочка.
Еще чаще замечаю, что спальня - просто спальня; то есть вся площадь это кровать, где то там сзади тумбочка и шкафчик.
У меня у одной в комнате вмешается кроме самой кровати еще и гардеробная, кабинет, комната отдыха и иногда столовая?
Пади я вообще не из Москвы, у моих знакомых аналогично не все комнаты белые, на столе не мило красуются Макбуки и в спальне кроме кровати еще кучавсего.
При этом в свободных комнатах все почти синонимично, как в этой статье.
Извиняйте, вырвалось субъективное мнение.
после отставки Лужкова, все только и говорят о Церетели и памятниках.
обидно что многие не могут и день без своей тачилы провести.
скучно.
последний раз там была лет 8 назад.
МОЙ ЛЮБИМЫЙ!
жаль фоточкам не судьба :с
запутался... :)
белый макбук позади тумбочки и ещё койчего с семёрочкой в синонимичной вселенной красуются!
и небрезгайте виндой!!!
ну, там в спальне фортепиано и мольберт еще если что)))
у меня размер спальной комнаты такой что влезает только кровать и комод =( сначала я переживала по этому поводу, а сейчас рада что стоит большая кровать в отдельном помещении)
Вспомнилась такая картинка (см.ниже).
Но да, автор, я вас понимаю. У нас очень много культур, десятки или сотни народов, но при этом культура это сохраняется какими-то мелкими очагами и хаотично. Коммуняки, конечно, сделали благое дело, что вытащили простой народ на какой-то более менее средний уровень (по сранению с империей), но все города (кроме, конечно, Москвы и Питера) прям одна паста под разным соусом – вот те площадь Ленина, вот те парк, вот те вокзал, вот те здание администрации, вот те дом культуры/ледовый дворец. То есть всё стандартизированно. Возможно, это было хорошо в те далёкие ламповые времена, когда народ ещё жил в деревянных бараках и не мечтал о таком ампире или хотя бы о тротуаре, но в наше время это уже всё устарело. Меня очень увлекают виды и культуры западаных стран и городов. Великобритания – величественный фенси Лондон, красный Манчестер, вечно зеленый Корнуолл, старинный Честер, каменно-уютный Уэльс, горная и тёмная Шотландия, многострадальный Ольстер. Франция с романтичным Парижем, тихой Бретанью, лавандовым Провансом, немецким Эльзасем, снежными Альпами, богатой Ниццей, солнечным Сан-Тропе и страстной Корсикой. А Германия? С её молодёжным Берлином, консервативной Баварией (туда надо ехать хотя бы ради Нойшванштайна), деловым Франкфуртом, просторным Гамбургом и новым Дрезденом. А Италия, где в каждом регионе своя кухня? А Бельгия, разделённая на Фландрию и Валонию? Или прекрасная Швейцария, где слились французская, немецкая, итальянская и ретророманские культуры? Старая земля, где интересен каждый кусочек. И США, где высокий Нью-Йорк, Бостон, Пенсильвания и вообще вся Новая Англия, блестящая Калифорния, тихий Сиэтл и прочее, создавали европейцы и их потомки, то есть это эдакая дикая и бурная смесь европейских культур в одном месте. Quite interesting!
Но тут есть несколько отличий между ‘нами’ и ‘ними’.
1 – всё разбито. Самое кошмарное место, где мне удалось пожить – Тверь. Просто адок. Всё наглухо разбито – дома, дороги, порой вообще дорог нет, всё грязное, серое и ужасное. Я уже понимаю, почему у нас такой пик наркомании – народ пытается сбежать из этого серого ада. Питер – норм, хотя тоже местами неотёсан, как и Москва – это касается спальных районов, там треш. Анапа, Туапсе, Адлер и прочие курорты Краснодарского края – отличная природа, но всё или разбито, или ультра цыганский новодел. Хотя деньги у региона нормальные. Есть большое желание съездить в Томск и Тюмень, говорят, что у этих городов большой потенциал.
2 – деньги. У нас чтобы съездить в Сибирь надо выкинуть на ветер среднюю месячную зарплату за сервис уровня забегаловки. Вот тут-то Вася из Воронежа и думает – а зачем мне отдавать такие деньги, если я могу на эту же сумму поехать солнечную Грецию обжираться оливками? Зачем мне отдавать такие деньги на тёмный холодный город N, если в Греции меня ждёт нормальный сервис и солнечный берег средь белых ослепительных домиков? Мне удавалось побывать во многих отелях, но даже питерские отели в центре (3-5 звёзд) не сравнятся с отелем в Вильянди, где население 3,5 землекопа. Это начинается от постельного белья и завтрака и заканчивается доп услугами. Короче, сервис – это пока не наше. Но сейчас молодежь наступает на пятки тем, кто создавал этот нынешний ‘сервис’ в 90-х, так что надежда на светлое будущее есть.
3 – у нас молодая страна. Да, кто-то сейчас может подумать о 862-ом году, о царской, имперской и советской России. Но! Всё это временами выжигалось, а как вы помните, тогдашнюю имперскую элиту кикнули отсюда за бугор, посему теперь мы с вами творим новые города на местах на базе стандартизированного остатка Советов. Вот есть ли у Васи из Воронежа какая-то связь со своей серой хрущевкой? А есть ли связь у Германа из Мюнхена связь с домом, где жили его предки несколько веков? Я наблюдаю в больших городах прекрасную тенденцию, когда молодые люди начинают развивать своё дело, создают уютные, интересные и притягательные места, несмотря на политику и кризис. И это супер, это зачатки возможного продолжения создания удобных и городов с хорошим благоустройством. Конечно, в большей степени всё зависит от местных властей, но также зависит и от нас. Я вижу много людей, которые мусорят и плюются на улице, уповая на дворников. Они не чувствуют связи с этой землей, этим городом, потому у нас такие грязные города. Немцы бы в обморок упали. Меня как-то поразила одна картина – в старом Таллинне несколько женщин мыли брусчатку у своих магазинов. В 6 утра. Они драили всё до чистоты и блеска, а не так, как будто их заставили. Вам там никто не скажет про дворников, там иное понимание и видение жизни на своей земле. Нам необходимо полюбить свои города и относиться к ним как к дому (может, даже как в Германии – стыдиться и стыдить, если твой дом и двор не отёсан), долбить местную власть про тротуар, дороги, мусорки и прочее, делать всё, чтобы наши города преобразились. Да, всем этим должны заниматься власти самостоятельно, но вот такие они у нас, других пока нет, но стоит исходить из проблемы ‘здесь и сейчас’. Надо их долбить письмами, иначе они не работают. И тогда, возможно, в городах зародится своя привлекательная культура и все удобства для времяпрепровождения. И, наверное, тогда я смогу наконец поехать на прекрасную Камчатку к величественным вулканам.