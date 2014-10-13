Саша Похвалин
На сайте с 27 сентября 2007
Это провал! Для справки, разовое посещение стоило 400 или 600 р., а абонимент на месяц, два раза в неделю — 3200. Так что это в два раза подъем. В общем пока «Чайка»
Может мы и другие правила также будем выкладывать? ) Я бы почитал
Какой-то странный перекос во время. То есть я в основном согласен. Все по делу и, да, действительно было бы классно если бы люди поменьше ныли и побольше делали. Но вот измерять это прям количеством человеко-часов странно. Обычно если по 14-15 часов работаешь это значит временем своим не умеешь распоряжаться (я вот не умею :)). И тут уже комменты были про то что здоровье не купишь потом — тоже правда. Эмоциональное выгорание бывает и на любимой работе если фигачить без продыху. Короче надо как-то балансировать что ли. У меня вот есть несколько хороших знакомых, которые не насилуют себя, при деньгах и прекрасные специалисты.
«Северное сияние» — водка с шампанским. И никакого пива.
Большие окна — решают! Особенно если выходят на такую оживленную улицу, как тверская. Всегда приятно видеть что кругом кто-то еще живет :-)
А че фоток балкона нет? Или С балкона?
У меня мама частенько притаскивает такие шедевры с рынка )) Да и в загарадном доме тоже на грядке попадались такие диковинки )
Сфотано еще классно, но неотпидорашеные они еще круче выглядят )
Очевидно мужчина с ершом попутал.
В "Буром медведе" тоже пива нет - коньяк и шампанское
В идеале это даже не водка, а абсент... так сияет ёмаё.
Крутая иллюстрация!
14-часовой рабочий день - это во много фигура речи, просто показатель своего отношения к делу. Я против того, чтобы тупо много работать. Я – за то, чтобы выбирать любимое дело и жить им.
Много плохо, мало тоже! Лучше чтобы в самый раз!
50000 / 12 = 4167 ~ на 30% дороже
И много людей готовы подписаться под тем, что будут год ходить в бассейн два раза в неделю?
Можно было еще брать последний сеанс (он самый удобный, потому что в это время было минимальное количество народа) и ТРИ раза в неделю на месяц выходило около 3000 руб.
Оо, это был мой любимый сеанс, можно было плавать быстро и не расталкивать бабушек, которые плавали с разговорами и занимали всю ширину дорожки ))
и зимой ночью особенно классно, когда снег идет))
Вот вот. Спроси меня в какие два дня я буду ходить в бассейн, так я крепко подумаю и полезу за записной книжкой. Смешно было бы, если я в какой-нибудь обычный вторник по привычке стала звонить, говорить, говорить что не успеваю и переносить встречу (с бассейном)))) на другой день. Клубная система удобнее конечно. И вообще я за изменения. За увядающий советский комплекс мне бы и 600 рублей жалко было отдавать. Надо меняться и Чайка это понимает. Даже мелочи (новые шкафчики) как начальный этап перемен радуют.
Он просит передать тебе, что скучает соу бэд
На самом деле это мой друг Чубака, но приятно знать, что он в хороших руках )