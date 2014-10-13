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СП

Саша Похвалин

На сайте с 27 сентября 2007

Комментарии22
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13 октября

На самом деле это мой друг Чубака, но приятно знать, что он в хороших руках )

Москвичи жалуются на повышение цен в бассейне «Чайка»

Это провал! Для справки, разовое посещение стоило 400 или 600 р., а абонимент на месяц, два раза в неделю — 3200. Так что это в два раза подъем. В общем пока «Чайка»

Склонение Колпина, Шереметьева, Купчина и иже с ними

Может мы и другие правила также будем выкладывать? ) Я бы почитал

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

Какой-то странный перекос во время. То есть я в основном согласен. Все по делу и, да, действительно было бы классно если бы люди поменьше ныли и побольше делали. Но вот измерять это прям количеством человеко-часов странно. Обычно если по 14-15 часов работаешь это значит временем своим не умеешь распоряжаться (я вот не умею :)). И тут уже комменты были про то что здоровье не купишь потом — тоже правда. Эмоциональное выгорание бывает и на любимой работе если фигачить без продыху. Короче надо как-то балансировать что ли. У меня вот есть несколько хороших знакомых, которые не насилуют себя, при деньгах и прекрасные специалисты.

Под градусом: люди на пивном фестивале

«Северное сияние» — водка с шампанским. И никакого пива.

Офис недели: журнал «Афиша»

Большие окна — решают! Особенно если выходят на такую оживленную улицу, как тверская. Всегда приятно видеть что кругом кто-то еще живет :-)

А че фоток балкона нет? Или С балкона?

Овощ овощу рознь

У меня мама частенько притаскивает такие шедевры с рынка )) Да и в загарадном доме тоже на грядке попадались такие диковинки )

Сфотано еще классно, но неотпидорашеные они еще круче выглядят )

Под градусом: люди на пивном фестивале

Очевидно мужчина с ершом попутал.

Под градусом: люди на пивном фестивале

В "Буром медведе" тоже пива нет - коньяк и шампанское

Под градусом: люди на пивном фестивале

В идеале это даже не водка, а абсент... так сияет ёмаё.

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

Крутая иллюстрация!

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

14-часовой рабочий день - это во много фигура речи, просто показатель своего отношения к делу. Я против того, чтобы тупо много работать. Я – за то, чтобы выбирать любимое дело и жить им.

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

Много плохо, мало тоже! Лучше чтобы в самый раз!

Москвичи жалуются на повышение цен в бассейне «Чайка»

50000 / 12 = 4167 ~ на 30% дороже

Москвичи жалуются на повышение цен в бассейне «Чайка»

И много людей готовы подписаться под тем, что будут год ходить в бассейн два раза в неделю?

Москвичи жалуются на повышение цен в бассейне «Чайка»

Можно было еще брать последний сеанс (он самый удобный, потому что в это время было минимальное количество народа) и ТРИ раза в неделю на месяц выходило около 3000 руб.

Москвичи жалуются на повышение цен в бассейне «Чайка»

Оо, это был мой любимый сеанс, можно было плавать быстро и не расталкивать бабушек, которые плавали с разговорами и занимали всю ширину дорожки ))

Москвичи жалуются на повышение цен в бассейне «Чайка»

и зимой ночью особенно классно, когда снег идет))

Москвичи жалуются на повышение цен в бассейне «Чайка»

Вот вот. Спроси меня в какие два дня я буду ходить в бассейн, так я крепко подумаю и полезу за записной книжкой. Смешно было бы, если я в какой-нибудь обычный вторник по привычке стала звонить, говорить, говорить что не успеваю и переносить встречу (с бассейном)))) на другой день. Клубная система удобнее конечно. И вообще я за изменения. За увядающий советский комплекс мне бы и 600 рублей жалко было отдавать. Надо меняться и Чайка это понимает. Даже мелочи (новые шкафчики) как начальный этап перемен радуют.

13 октября

Он просит передать тебе, что скучает соу бэд