Мария Б.
На сайте с 21 октября 2008
Тонее на мейл
Роман, ответила Вам в личку
Я свадебный декоратор, поэтому в рамках своей работы оформляли маленькие камерные свадьбы. Могу посоветовать ресторан Friends and Family в районе Крылатское. Там есть отдельный зал и стол на компанию 10-12 человек. Молодожены остались довольны : ) Очень советую также ресторан Круаж. Там есть зал с пианино - то, что нужно для небольшой, но камерной свадьбы.
Ну и конечно не буду скромнить - с удовольствием могу помочь с оформлением, в том числе подготовить цветочные композиции : )
Маша
attorney_at_love
Очень люблю р-н Мадам Галифе, вечером приятно поужинать, но бизнес ланс тоже приятно удивил - 200 руб. за обед из салат-бара (несколько салатов на выбор без ограничений), суп, второе блюдо с гарниром, напиток + небольший дессерт. Бонус - вид на Аптекарский огород и открытая веранда летом : )
C этого же дня начинаю... на мне лодочки!:))))
Спасибо, вы пробудили у меня аппетит!)) Отличнейшие рецепт для тех, кто любит шоколад! Скажите, а его сложно готовить?????
Даже мурашки по коже пошли! Но вообще я незадолго до начала реставрации ЦДМ слышала, что после окончания всех работ в этом здании планировали сделать магазин одежды, наподобие ЦУМа. То есть как таковой "детский" магазин по замыслам должен был переставать существовать, и в здании построили бы очередной "потребительский" рай с бесконечными полками-вешелками одежды.
А на вопрос, что делать детям, отвечали, что фирма "Детский мир" продолжает существовать и его филиалы находятся по всей Москве и в других городах.
Но кажется такие слухи стихли и это очень радует!
Ведь этот магазин игрушек - рай для детей и взрослых, которые идут туда за счастьем!)))
Спасибо за пост!
Заманчиво))))
Очень красиво !
Дико плюсую, каждый день хожу туда на ланч
Даня, был в Katie O'sheas? Это через 20 метров
Нет, что там?)
Тож бизнес есть.
Дороже правда, 320 руб., салат-бар, без напитка
Много салатов?)
Около 6
http://katieosheas.ru/ru/menu/lunch
Могу за компанию с тобой сходить ))
я пока писала пост, сама у себя его пробудила))
это не элементарный рецепт,однозначно.
просто я на кухне не сильна, и вот я долго готовила, с коржом возникли проблемы (получился тонкий и слегка порвался), но в принципе, ничего экстрасложного нет. а начинку и крем вообще элементарно делать.
короче, начинку и крем говорить легко, корж - сложно.
Я как раз занимаюсь свадебным декором и очень избирательно выбираю клиентов. Мне самой не нравятся традиционные свадьбы с поездками на лимузинах от загса до парка потом до ресторана. Поэтому я бы сказала, что лучшая свадьба - это та, которая продумана и сделана для того, чтобы в этот день отдыхал и жених, и отдыхала невеста. И оба они наслаждались их особенным днем. Самая лучшая свадьба у нас проходила в яхт-клубе. Молодожены уже на момент праздника заранее расписались в загсе, вдвоем. В яхт клубе они заночевали перед праздником, потом встали и начали собираться. Гости подъехали только к самой церемонии уже ближе к вечеру. Молодожены обменялись клятвой перед своими друзьями и родственниками на ненастоящей церемонии : ) Потом пир : )