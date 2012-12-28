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Комментарии110Темы4Посты967
Коротко0
АБ

Аня Балагурова

На сайте с 23 октября 2008

Комментарии110Темы4Посты967
Коротко0
Внешний вид: Любовь Харченко, менеджер проектов

Классно на улице Правды снег убирают)

Между Петербургом и Иматрой запускают рейсовый автобус

Все верно с учетом разницы во времени. Здесь можно посмотреть полное расписание http://www.bussimatkatoimisto.fi/upload/tiedostot/AIKATAULU.pdf

В Петербурге начали курсировать аквабусы

Оборудование уже установили во всех аквабусах. Так что платить можно и наличными, и «Подорожником»

Кафе с виниловым проигрывателем

В баре, где есть виниловые вертушки, наверняка можно договориться с барменом, и поставить свою пластинку. Главное, прийти днем, когда мало людей, и быть помилее. Мне кажется, в баре Продукты на Фонтанке это должно сработать.

Внешний вид: Любовь Харченко, менеджер проектов

да уж :)))

Внешний вид: Любовь Харченко, менеджер проектов

знакомые все лица :)