Аня Балагурова
На сайте с 23 октября 2008
Между Петербургом и Иматрой запускают рейсовый автобус
Все верно с учетом разницы во времени. Здесь можно посмотреть полное расписание http://www.bussimatkatoimisto.fi/upload/tiedostot/AIKATAULU.pdf
В Петербурге начали курсировать аквабусы
Оборудование уже установили во всех аквабусах. Так что платить можно и наличными, и «Подорожником»
Кафе с виниловым проигрывателем
В баре, где есть виниловые вертушки, наверняка можно договориться с барменом, и поставить свою пластинку. Главное, прийти днем, когда мало людей, и быть помилее. Мне кажется, в баре Продукты на Фонтанке это должно сработать.
Внешний вид: Любовь Харченко, менеджер проектов
знакомые все лица :)
Классно на улице Правды снег убирают)