Asti .
На сайте с 25 октября 2008
мм.я совсем недавно Рэя Бредбери , "Вино из одуванчиков". теперь такие приятные ассоциации
пусть она выйдет замуж за ARAN-а GOYOAGA
можно я сделаю сырные звездочки?^^
и запить водкой со skittles?
ложкиэссенция :D
ммм.по картинки я поняла что у него получается такая вкусная корочка и вообще он должен быть просто чудным.^^
маме привет.)
ммм. молоко с несквиком
пост для поднятия аппетита))
я только что хотел это написать. отличная закуска к Skittles-водке:
http://www.lookatme.ru/flows/eda/posts/61644-skittles-vodka
у меня тоже первая мысль была, что это закуска под скитлс-водку)
нда, февраль. достать чернил и плакать. так нам всем вдруг захотелось ярких красок)))
из скиттлса делаешь водку, красители остаются в ней
и оставшуюся сладкую субстанцию кидаешь в это тесто
тадааа! :р
блин. тут все мои мысли читают
отставить паранойю, тут все одни и те же посты читают, а не ваши мысли))
вот это будет кулинарное безумие)
Тоже хочу. В Китае скоро сезон)
привет от печенья "Мазурка".это оно и есть.
я думала что только в узких кругах известно это дурацкое название)))) ан нет, оказывается это не плод чьей-то больной фантазии маминого окружения или ее самой! ура )))
в советское время все распостранялось как фикус Бенджамина=) если нафигачить сверху пудры и еще больше грецких орехов, то получается совсем вскусняшка-но не для вечно худеющей молодежи=)
на 5 с конца chocopie с узорчиками. ^^