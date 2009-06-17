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A.

Asti .

На сайте с 25 октября 2008

Комментарии18
Темы0
Посты1
Коротко0
Десерты от Amy Atlas

на 5 с конца chocopie с узорчиками. ^^

Солнце на блюде

мм.я совсем недавно Рэя Бредбери , "Вино из одуванчиков". теперь такие приятные ассоциации

Tartelette или аппетитное искусство

пусть она выйдет замуж за ARAN-а GOYOAGA

Сырные сердечки

можно я сделаю сырные звездочки?^^

Печеньки с m&m's

и запить водкой со skittles?

Сырно-шоколадный торт

ложкиэссенция :D

Пирог с семгой

ммм.по картинки я поняла что у него получается такая вкусная корочка и вообще он должен быть просто чудным.^^

Печенье моей мамы

маме привет.)

Нужно ли нам пить молоко?

ммм. молоко с несквиком

Карвинг – художественная резьба по овощам и фруктам

хочу арбуз.

Карвинг – художественная резьба по овощам и фруктам

пост для поднятия аппетита))

Печеньки с m&m's

я только что хотел это написать. отличная закуска к Skittles-водке:
http://www.lookatme.ru/flows/eda/posts/61644-skittles-vodka

Печеньки с m&m's

у меня тоже первая мысль была, что это закуска под скитлс-водку)
нда, февраль. достать чернил и плакать. так нам всем вдруг захотелось ярких красок)))

Печеньки с m&m's

из скиттлса делаешь водку, красители остаются в ней
и оставшуюся сладкую субстанцию кидаешь в это тесто
тадааа! :р

Печеньки с m&m's

блин. тут все мои мысли читают

Печеньки с m&m's

отставить паранойю, тут все одни и те же посты читают, а не ваши мысли))

Tartelette или аппетитное искусство

вот это будет кулинарное безумие)

Карвинг – художественная резьба по овощам и фруктам

Тоже хочу. В Китае скоро сезон)

Печенье моей мамы

привет от печенья "Мазурка".это оно и есть.

Печенье моей мамы

я думала что только в узких кругах известно это дурацкое название)))) ан нет, оказывается это не плод чьей-то больной фантазии маминого окружения или ее самой! ура )))

Печенье моей мамы

в советское время все распостранялось как фикус Бенджамина=) если нафигачить сверху пудры и еще больше грецких орехов, то получается совсем вскусняшка-но не для вечно худеющей молодежи=)

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