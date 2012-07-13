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Ooli

На сайте с 25 октября 2008

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В Петербурге появятся бесплатные общественные велосипеды

i believe in wonder

Итоги недели: скалолазный центр, бесконтактные троллейбусы и новая сеть хостелов «Друзья»

бедному троллейбусу в Петербурге негде будет подзарядиться, катаясь с горки(

5 самых старых магазинов Петербурга, часть 1

как раз сегодня прочитала что закрывают завод пиявок(

Ding dong! — хор велозвонков в Петербурге

меня больше всего удивляет аргумент, который приводится в оправдание отсутствия велодорожек- "у нас узкие дороги". Господи, ширины стоящих(по всему городу) у тротуара машин за глаза хватило бы для велодорожки!

В Европу!

Хорошо все-таки жить в Петербурге! Сделал финскую визу и катайся целый год)

Новые станции метро: «Достоевская» и «Марьина роща»

С такими картинками число суицидов резко возрастет

День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна

БВШД/бесплатное учебное заведение- найди 10 отличий

Учет: что воруют и покупают в «Республике»

Ужасно бесит, когда воруют диски из книг по дизайну. Тем более, что книги, как правило, в единственном экземпляре. Ни себе-ни людям

5 лучших трипов в мае до 1000 долларов

Никогда не понимала, зачем нужен так. наз. "нормальный сервис", если , конечно, вы не собираетесь проводить весь день в отеле. В хостеле можно сэкономить кучу денег и потратить их на несравнимо более приятные вещи, чем возможность смотреть телевизор в номере) Хотя, конечно, все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Лучшие хостелы на пляже

Хостелы-это одно из лучших изобретений человечества)

5 лучших трипов в мае до 1000 долларов

ooli, я сама в хостелах часто было (почитайте мой пост про хостелы, может пригодится), но хостелы это исключительно для молодежи, у которой мало денег, ведь если бы было пару лишних тыс баксов вряд ли бы вы остановились не 345 звездном отеле,а в хостеле (я по себе сужу, но все же))

Учет: что воруют и покупают в «Республике»

вы предлагаете вместе с диском и книгу выносить)

Учет: что воруют и покупают в «Республике»

Да уж лучше вообще не знать, что такая книга была) А вообще почти все подобные диски можно найти в интернете без проблем

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