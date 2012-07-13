Ooli
На сайте с 25 октября 2008
бедному троллейбусу в Петербурге негде будет подзарядиться, катаясь с горки(
как раз сегодня прочитала что закрывают завод пиявок(
меня больше всего удивляет аргумент, который приводится в оправдание отсутствия велодорожек- "у нас узкие дороги". Господи, ширины стоящих(по всему городу) у тротуара машин за глаза хватило бы для велодорожки!
Хорошо все-таки жить в Петербурге! Сделал финскую визу и катайся целый год)
С такими картинками число суицидов резко возрастет
БВШД/бесплатное учебное заведение- найди 10 отличий
Ужасно бесит, когда воруют диски из книг по дизайну. Тем более, что книги, как правило, в единственном экземпляре. Ни себе-ни людям
Никогда не понимала, зачем нужен так. наз. "нормальный сервис", если , конечно, вы не собираетесь проводить весь день в отеле. В хостеле можно сэкономить кучу денег и потратить их на несравнимо более приятные вещи, чем возможность смотреть телевизор в номере) Хотя, конечно, все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.
Хостелы-это одно из лучших изобретений человечества)
ooli, я сама в хостелах часто было (почитайте мой пост про хостелы, может пригодится), но хостелы это исключительно для молодежи, у которой мало денег, ведь если бы было пару лишних тыс баксов вряд ли бы вы остановились не 345 звездном отеле,а в хостеле (я по себе сужу, но все же))
вы предлагаете вместе с диском и книгу выносить)
Да уж лучше вообще не знать, что такая книга была) А вообще почти все подобные диски можно найти в интернете без проблем
i believe in wonder