Liza A.
На сайте с 26 октября 2008
У меня как раз такой из Crate and Barrel, могу сказать, что он не самый герметичный и суп в него правда не нальешь. Плюс объем верхней чаши гораздо меньше, чем нижней и я все еще не могу приспособиться к тому, как именно распределять в нем продукты.
А для супа у меня вот такой контейнер из Пич Шопа, которым пользуюсь с нового года. У меня иногда возникают серьезные проблемы с его открыванием :D
Это единственный пост, где я дочитала комментарии до конца.
Я сама Элиза Эмильевна, меня часто называют Эльзой Васильевной или Елизаветой Васильевной :)
Дубленку брендовую купила вот в начале месяца... Теперь она подорожала на 30%. И кожаную куртку, которая, пока я шла к кассе, поорожала на 1000 р. :(
А по-моему прекрасно, когда человек может быть одиноким. Ведь многие из нас боятся одиночества и окружают себя информационным "фастфудом" из каких-то псевдо-друзей или мимолетных знакомств.
Я сама очень боюсь остаться одна в жизни и меня все считают душой компании, хотя, это мне тяжело дается и посла общения в компании я чувствую себя как выжатый лимон. Но просто страшно приходить в пустую квартиру и говорить с самой собой каждый день.
Многие говорят про приезжих из Средней Азии, но им гораздо легче в Москве. Они немного знают язык, к ним русские люди привыкли.
Африканцам, конечно, в этом плане гораздо сложнее: языковой барьер, неприятие их цвета кожи и обилие предрассудков. Каждый день вижу ребят-африканцев, которые раздают журналы "Флирт" в пробке на повороте на Садовое напротив МИДа. Они настолько худые и изможденные, что на фоне остальных гастарбайтеров их очень жалко.
Всем чмаки в этом чате
Мне кажется, возраст здесь вообще не имеет значения, главное, как мужчина знакомится. В моем случае, когда ко мне подходили знакомиться на улице, это выглядело крайне нелепо и хотелось просто убежать.
А на выставке я бы познакомилась :)
Но мне 24 и я со скрипом вписываюсь в указанную выше категорию.
Моя мама знает о моей личной жизни практически всё. И всегда очень доброжелательно относилась к моим бывшим молодым людям, даже на их сторону чаще вставала, чем на мою. Самое положительное то, что она не стремится меня побыстрее выдать замуж. А когда кто-то из ее подруг пытается меня свести с очередным "хорошым сыночком", сливает этих подруг.
Вот такая у меня мама :D
Как орущие младенцы в самолетах оказались в группе ненависти по отношению к автомобилям?
Это если одиночество желанно. А если нет? Далеко не все его желают, но так получается и "душой компании" тоже не получается быть - не тот типаж человека/людей. Тогда как?
Тогда надо разобраться с причиной одиночества.
У меня было так, что я слишком сильно погрузилась в одни отношения и у меня отвалились все друзья-знакомые, потому что для меня существовал только один человек. Когда этот человек ушел из моей жизни, я поняла, что за ним я не замечала большой прекрасный мир.
Так случилось и у моей мамы, для которой вся жизнь была в ее семье, и когда не стало ее родителей, а у меня началась собственная жизнь, она осталась почти одна. Она начала возобновлять отношения со старыми подругами, с которыми много лет не общалась. Причем, у них в жизни сложились примерно схожие ситуации: дети выросли, родителей уже нет, мужья заняты работой и тебе некуда деться.
Возможно, одиночество больше присуще жителям больших городов, когда ты сначала пытаешься обособиться от этого шума вокруг, сужаешь свой круг общения, но перебарщиваешь и в итоге оказываешься в вакууме.
обязаны по ценнику были продать
Ну, это не Пятёрочка, которую можно бесконечно разводит на покупку "по ценнику".
А правила торговли и законы для разных магазинов разные?
Один раз африканец ко мне на тверской подходил, точно не помню, но спрашивал где можно купить дешевую обувь по английски. Африканцев заочно уважаю поболее, чем гастарбайтеров из азии - просто потому что видел часто как оные "гасторы" ведут себя нагло по отношению к нашим девушкам или пожилым. Африканцы мягко говоря из другого теста сделаны, у них там на континенте насколько я знаю нет племен и народностей в которых не приняты всем известные ценности. Пираты конечно не в счет.
Да может они острое любят?
Люди, которые любят острое, вряд ли будут заказывать грибной крем-суп с гренками, скорее закажут блюдо с пометкой "остро") И этот суп не должен быть ТАКИМ острым.
А я вот люблю и острое, и грибной крем-суп с гренками. Думаю, мне бы понравилось.
Тут же речь не о персональных предпочтениях, а о нормах приготовления того или иного блюда.
Не, в вашей фразе "Люди, которые любят острое, вряд ли будут заказывать грибной крем-суп с гренками" речь была уже о предпочтениях.
Вы очень плохой тролль :) Судя по вашим комментам в других темах, вы ко всем пристаете с такими категоричными заявлениями :)
Я настолько плохой тролль, и не тролль даже)) Пишу как думаю и задаю вопросы, если что-то интересно. Если вам кажется, что я к вам пристаю - извините, постараюсь не высказывать вам свое мнение. Больше вроде никто не жаловался
Мы дважды (!) отказались от грибного супа в jamie's italian, потому что он был слишком острым. Менеджеры признали, что повар запорол базу для супа и вычли суп из чека, предложив взамен бесплатный десерт. Было очень приятно, но, что самое интересно, рядом сидели люди и ели этот суп, не говоря ни слова... Ведь это Джейми Оливер!