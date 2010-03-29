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G

Geniya .Ishina

На сайте с 2 ноября 2008

Комментарии17
Темы0
Посты2
Коротко0
Здоровое питание

креветки особенно аппетитны)

Салат с зеленой фасолью и грушами

сразу захотелось приготовить!

SOS

какая красота погибает!

Согревающие напитки

о даа то что надо)

Замечательный коктейль-бар в Петербурге

ммм превью впечатлило
надо будет наведаться в этот бар)

Let's make chocolate or some like it hot

ваааау как чувственно
смотрела все эти фильмы
они потрясающие

Недорогие отели в Италии, США, ЮАР и Японии

пиздато-распиздатая статья!)

Что такое ETOLETO в RB?

эх..жаль уезжаю на море летом((

Cupcakes, Cakes, Muffins, Skones. Сравнительный анализ

какие они все красивые!и вкусные наверно...)

Не верь в худо!!!

представляете какие позитивные люди живут в этом Розовом Чуде?)

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