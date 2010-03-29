Geniya .Ishina
На сайте с 2 ноября 2008
Салат с зеленой фасолью и грушами
сразу захотелось приготовить!
SOS
какая красота погибает!
Согревающие напитки
о даа то что надо)
Замечательный коктейль-бар в Петербурге
ммм превью впечатлило
ммм превью впечатлило
надо будет наведаться в этот бар)
Let's make chocolate or some like it hot
ваааау как чувственно
ваааау как чувственно
смотрела все эти фильмы
они потрясающие
Недорогие отели в Италии, США, ЮАР и Японии
пиздато-распиздатая статья!)
Что такое ETOLETO в RB?
эх..жаль уезжаю на море летом((
Cupcakes, Cakes, Muffins, Skones. Сравнительный анализ
какие они все красивые!и вкусные наверно...)
Не верь в худо!!!
представляете какие позитивные люди живут в этом Розовом Чуде?)
креветки особенно аппетитны)