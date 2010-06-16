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Darie

На сайте с 3 ноября 2008

Комментарии18
Темы0
Посты1
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Овощной салат с тунцом

я делаю с лимонным соком! рыба с лимоном всегда ммм!)

Чизкейк с основой из брауни

http://chatskaa.livejournal.com/95993.html

Любителям Шоколада и Волшебных Эмоций!

свойство холодного мороженого таять на горячем пироге!
и никак по-другому!

Любителям Шоколада и Волшебных Эмоций!

Фрайдис, СтарЛайт - там тоже есть вкусняшки с шоколадной вкусностью!)

Любителям Шоколада и Волшебных Эмоций!

Анечка, нет, за счет того, что шоколад горький, приторности нет! если хотите, то можно добавить сахара не 150 грамм, а меньше :)

Опасный Кружечный Кекс

Волшебный
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Crostata di visciole

получился просто потрясающий
Шик!

Faster, better, ginger. ginger cookies

чудо-печенья*
очень вкусно*
ммм
ШИК!
сделала с шоколадными кусочками
и лепила сама , ручками, так мне кажется душевнее и вкуснее^^
минимум затрат и продуктов, максимум радости, эмоций и вкуса!
спасибо*
можно по всякому эксперементировать с начинками: сухофрукты, фрукты, шоколад, мед, орехи
смешивайте и получится еще вкуснее!!! ***

Овощной салат с тунцом

да, действительно, отличное сочетание )
в следующий раз буду иметь в виду.