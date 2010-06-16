Darie
На сайте с 3 ноября 2008
свойство холодного мороженого таять на горячем пироге!
и никак по-другому!
Фрайдис, СтарЛайт - там тоже есть вкусняшки с шоколадной вкусностью!)
Анечка, нет, за счет того, что шоколад горький, приторности нет! если хотите, то можно добавить сахара не 150 грамм, а меньше :)
Волшебный
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
получился просто потрясающий
Шик!
чудо-печенья*
очень вкусно*
ммм
ШИК!
сделала с шоколадными кусочками
и лепила сама , ручками, так мне кажется душевнее и вкуснее^^
минимум затрат и продуктов, максимум радости, эмоций и вкуса!
спасибо*
можно по всякому эксперементировать с начинками: сухофрукты, фрукты, шоколад, мед, орехи
смешивайте и получится еще вкуснее!!! ***
да, действительно, отличное сочетание )
в следующий раз буду иметь в виду.
я делаю с лимонным соком! рыба с лимоном всегда ммм!)