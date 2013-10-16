Владимир Квасников
На сайте с 25 октября 2010
А в советах по поводу чего вы нуждаетесь? Пока что можно лишь напомнить про статьи о создании собственного интернет-магазина.
Вы будете работать только на Ижевск или шире? Принты будут свои, по заказу потребителей или и то, и то?
Почему кто-то должен будет приобрести футболку у вас, а не в миллионе других подобных магазинов и онлайн-сервисов?
Последний факт всё впечатление о ней испортил.
А как будет решаться вопрос, если группа быстрого реагирования понадобится сразу двум-трём клиентам одновременно? Или если вашими услугами захотят воспользоваться конкурирующие компании или сразу оба водителя, попавшие в ДТП?
Ай! Изначально Интернет ведь летом планировался.
В отчетах TNS данные приводятся в тысячах человек. Вы же это упустили. Поэтому в тысячу раз сократили настоящую посещаемость и у ВК, и у Яндекса, и у Мэйла.
Придется вздернуть еще раз. Бедный котик. :)
О, помню, как читал о вас в «Русском Репортёре». Было увлекательно. :)
Наш проект относится к online-голосованиям, и для него SMM — основа основ. Причём основную активность проявляем даже не мы, а сами пользователи. Так что да, у нас «очередь выстраивается» именно благодаря социальным сетям.
Можно добавить еще парочку:
— Никогда не принимай отказ в качестве ответа.
— Ты мне нравишься, поэтому я научу тебя всему плохому, что сам знаю и умею.
И у него была классная тирада про уровень жизни, но ее нужно именно смотреть.
Тут то как раз проще всего. мы же действуем в рамках закона и никто не собирается устраивать "маленькую войнушку". Наша цель зашитить клиента и помочь решить его проблему. для этого далеко не всегда нужна грубая агрессия. По поводу нескольких вызовов одновренено- у нас несколько групп и мы посмотрим, если услуга будет востребована, то конечно будем увеличивать их количество
последний факт как раз дополнил картину и она стала полной.
У меня четкое ощущение, что Марисса Майер это Стив Джобс в юбке :)
Я не называл его лишним. ;)
И во «ВКонтакте», и на Facebook не помешало бы изменить названия сообществ: в первом случае — перефразировать, чтобы оно не обрезалось из-за нехватки символов, а во втором — уточнить, что у вас товары для дома и семьи/детей.
Что касается увеличения продаж, то в тех постах, где рассказывается о вашем конструкторе, не указано, как его можно заказать: куда, кому и что писать. Там же можно добавить и сведения о способах оплаты и доставки.
Чтобы активнее продвигать товар, можно обращаться в паблики со схожей тематикой (дизайн, воспитание детей и т.д.) и договариваться с ними о рекламе. Родительских сообществ много и они зачастую очень активны. Среди рекламных материалов можно использовать и уже имеющиеся отзывы о конкуструкторе (занятный, кстати).
И не забывайте, что скоро Новый год. :)