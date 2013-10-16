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Владимир Квасников

На сайте с 25 октября 2010

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Детский конструктор - как достучаться до покупателя

И во «ВКонтакте», и на Facebook не помешало бы изменить названия сообществ: в первом случае — перефразировать, чтобы оно не обрезалось из-за нехватки символов, а во втором — уточнить, что у вас товары для дома и семьи/детей.

Что касается увеличения продаж, то в тех постах, где рассказывается о вашем конструкторе, не указано, как его можно заказать: куда, кому и что писать. Там же можно добавить и сведения о способах оплаты и доставки.

Чтобы активнее продвигать товар, можно обращаться в паблики со схожей тематикой (дизайн, воспитание детей и т.д.) и договариваться с ними о рекламе. Родительских сообществ много и они зачастую очень активны. Среди рекламных материалов можно использовать и уже имеющиеся отзывы о конкуструкторе (занятный, кстати). 

И не забывайте, что скоро Новый год. :)

Интернет магазин футболок

А в советах по поводу чего вы нуждаетесь? Пока что можно лишь напомнить про статьи о создании собственного интернет-магазина.

Вы будете работать только на Ижевск или шире? Принты будут свои, по заказу потребителей или и то, и то?

Почему кто-то должен будет приобрести футболку у вас, а не в миллионе других подобных магазинов и онлайн-сервисов?

Очень хорошая училка: 8 секретов успеха Мариссы Майер (Yahoo!)

Последний факт всё впечатление о ней испортил.

Есть ли у данного продукта рынок сбыта?

А как будет решаться вопрос, если группа быстрого реагирования понадобится сразу двум-трём клиентам одновременно? Или если вашими услугами захотят воспользоваться конкурирующие компании или сразу оба водителя, попавшие в ДТП?

Hopes & Fears и «Дом Бенуа» запускают курс по онлайн-предпринимательству

Ай! Изначально Интернет ведь летом планировался.

«ВКонтакте» обошла по популярности проекты Mail.Ru Group

В отчетах TNS данные приводятся в тысячах человек. Вы же это упустили. Поэтому в тысячу раз сократили настоящую посещаемость и у ВК, и у Яндекса, и у Мэйла.
Придется вздернуть еще раз. Бедный котик. :)

Girls Only: Как Click-boutique зарабатывает на любви к платьям

О, помню, как читал о вас в «Русском Репортёре». Было увлекательно. :)

SMM маркетинг. Значимость социальных сетей в вашем бизнесе

Наш проект относится к online-голосованиям, и для него SMM — основа основ. Причём основную активность проявляем даже не мы, а сами пользователи. Так что да, у нас «очередь выстраивается» именно благодаря социальным сетям.

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Отличная новость!

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Можно добавить еще парочку:
— Никогда не принимай отказ в качестве ответа.
— Ты мне нравишься, поэтому я научу тебя всему плохому, что сам знаю и умею.
И у него была классная тирада про уровень жизни, но ее нужно именно смотреть.

Есть ли у данного продукта рынок сбыта?

Тут то как раз проще всего. мы же действуем в рамках закона и никто не собирается устраивать "маленькую войнушку". Наша цель зашитить клиента и помочь решить его проблему. для этого далеко не всегда нужна грубая агрессия. По поводу нескольких вызовов одновренено- у нас несколько групп и мы посмотрим, если услуга будет востребована, то конечно будем увеличивать их количество

«ВКонтакте» обошла по популярности проекты Mail.Ru Group

Спсб

Очень хорошая училка: 8 секретов успеха Мариссы Майер (Yahoo!)

последний факт как раз дополнил картину и она стала полной.

У меня четкое ощущение, что Марисса Майер это Стив Джобс в юбке :) 

Очень хорошая училка: 8 секретов успеха Мариссы Майер (Yahoo!)

Я не называл его лишним. ;)